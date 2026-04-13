Coronel Bicaco é indicado para receber R$ 480 mil da bancada Gaúcha, valor será destinado para compra de rolo compactador

O Município foi contemplado com um repasse de R$ 480 mil, proveniente da bancada gaúcha em Brasília, que será utilizado na aquisição de um rolo compactador novo. O equipamento ficará vinculado à Secretaria Municipal de Obras.

A confirmação do recurso ocorreu por meio do ofício nº 327/2026, entregue na manhã de sexta-feira (10/4), no gabinete do Centro Administrativo. O ato contou com a presença de autoridades locais, servidores públicos, representantes da APAE, convidados e um assessor parlamentar.

Durante a solenidade, houve espaço para manifestações. Um dirigente partidário local agradeceu o envio do recurso e destacou que o novo equipamento será fundamental para a manutenção e recuperação de estradas, considerada uma das principais demandas da Secretaria de Obras.

Um representante do Legislativo municipal também ressaltou a importância do rolo compactador para a conservação das vias no interior, mencionando as frequentes solicitações de produtores rurais. Ele ainda agradeceu pela destinação do recurso.

O responsável pela Secretaria de Obras elogiou a rapidez no atendimento da solicitação, realizada no fim de março durante a inauguração de um trecho asfaltado. Segundo ele, o novo maquinário contribuirá significativamente para os serviços executados pela pasta, mesmo diante de críticas.

Já o vice-chefe do Executivo municipal afirmou que a administração busca impulsionar o crescimento do Município, melhorar a qualidade de vida da população e gerar oportunidades. Ele também enfatizou a importância de reconhecer os agentes públicos que destinam recursos efetivos à comunidade, agradecendo pelo valor encaminhado.

O chefe do Executivo destacou que o parlamentar responsável pela indicação já havia contribuído em outras ocasiões. Ele também observou que o orçamento municipal possui limitações para investimentos, tornando as emendas fundamentais como complemento financeiro. Ainda defendeu que a população apoie representantes comprometidos com o desenvolvimento local.

Por fim, o assessor parlamentar afirmou que o recurso atende a uma necessidade urgente e relatou que a demanda foi prontamente acolhida quando apresentada. Segundo ele, a finalidade da atuação pública é resolver problemas da população, e a aquisição do rolo compactador deverá beneficiar diretamente a comunidade.