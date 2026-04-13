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Coronel Bicaco é indicado para receber R$ 480 mil da bancada Gaúcha, valor será destinado para compra de rolo compactador

Recurso oriundo da bancada federal será aplicado na melhoria da infraestrutura de estradas pelo setor de Obras

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom – Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco
13/04/2026 às 07h41
Coronel Bicaco é indicado para receber R$ 480 mil da bancada Gaúcha, valor será destinado para compra de rolo compactador
(Foto: ASCOM- Prefeitura de Coronel Bicaco)

O Município foi contemplado com um repasse de R$ 480 mil, proveniente da bancada gaúcha em Brasília, que será utilizado na aquisição de um rolo compactador novo. O equipamento ficará vinculado à Secretaria Municipal de Obras.

A confirmação do recurso ocorreu por meio do ofício nº 327/2026, entregue na manhã de sexta-feira (10/4), no gabinete do Centro Administrativo. O ato contou com a presença de autoridades locais, servidores públicos, representantes da APAE, convidados e um assessor parlamentar.

Durante a solenidade, houve espaço para manifestações. Um dirigente partidário local agradeceu o envio do recurso e destacou que o novo equipamento será fundamental para a manutenção e recuperação de estradas, considerada uma das principais demandas da Secretaria de Obras.

Um representante do Legislativo municipal também ressaltou a importância do rolo compactador para a conservação das vias no interior, mencionando as frequentes solicitações de produtores rurais. Ele ainda agradeceu pela destinação do recurso.

O responsável pela Secretaria de Obras elogiou a rapidez no atendimento da solicitação, realizada no fim de março durante a inauguração de um trecho asfaltado. Segundo ele, o novo maquinário contribuirá significativamente para os serviços executados pela pasta, mesmo diante de críticas.

Já o vice-chefe do Executivo municipal afirmou que a administração busca impulsionar o crescimento do Município, melhorar a qualidade de vida da população e gerar oportunidades. Ele também enfatizou a importância de reconhecer os agentes públicos que destinam recursos efetivos à comunidade, agradecendo pelo valor encaminhado.

O chefe do Executivo destacou que o parlamentar responsável pela indicação já havia contribuído em outras ocasiões. Ele também observou que o orçamento municipal possui limitações para investimentos, tornando as emendas fundamentais como complemento financeiro. Ainda defendeu que a população apoie representantes comprometidos com o desenvolvimento local.

Por fim, o assessor parlamentar afirmou que o recurso atende a uma necessidade urgente e relatou que a demanda foi prontamente acolhida quando apresentada. Segundo ele, a finalidade da atuação pública é resolver problemas da população, e a aquisição do rolo compactador deverá beneficiar diretamente a comunidade.

 
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