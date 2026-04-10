Sexta, 10 de Abril de 2026
11°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula quer incluir inadimplentes do FIES em pacote contra endividamento

Presidente, no entanto, não detalhou como ocorreria a renegociação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/04/2026 às 20h58
Lula quer incluir inadimplentes do FIES em pacote contra endividamento
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira (10) que deverá incluir no pacote de medidas do governo federal contra o endividamento os estudantes que estão em atraso com os pagamentos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Lula, no entanto, não detalhou como ocorreria o processo de renegociação dessas dívidas.

“Está aumentando o endividamento dos meninos do FIES. E nós vamos ter que colocar eles também na nossa negociação de endividamento. A gente não pode tirar o sonho de um jovem que está devendo o seu curso universitário”, disse Lula, ao inaugurar, em Sorocaba (SP), uma nova unidade do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

“Ele [o estudante] vai pagar a dívida dele sendo um profissional competente, porque se ele for um profissional competente, ele vai melhorar a qualidade produtiva do nosso país", ressaltou o presidente.

Dados do Ministério da Educação (MEC), de outubro de 2025, mostram que 160 mil estudantes estão com parcelas em atraso no FIES , o que representa R$ 1,8 bilhão em saldo devedor.

Investimento

O presidente voltou a frisar que os recursos destinados à educação devem ser vistos como investimento e não como gasto. Lula reforçou que mantém a convicção de que o desenvolvimento do país está diretamente ligado à ampliação da educação no país.

“Ninguém tirará de mim a convicção de que não existe outra saída para que o Brasil se defina como um país altamente desenvolvido do ponto de vista democrático, do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, a não ser fazer investimento na educação”.

O presidente comparou os recursos necessários para a manutenção de um estudante e de uma pessoa encarcerada.

“Um prisioneiro, no presídio federal de segurança máxima, custa R$ 40 mil reais por ano. Nas outras cadeias, R$ 35 mil reais por ano. Um estudante, no Instituto Federal, custa 16 mil reais por ano, ou seja, metade do que custa um bandido”, disse.

“A gente investe em bandido quando a gente não investe na educação”, acrescentou.

Emendas parlamentares

Em seu discurso, o presidente sugeriu que cada deputado federal e cada senador se comprometa a utilizar as emendas parlamentares para a criação de uma escola no país. Segundo Lula, se os parlamentares adotassem a ideia, o problema da educação estaria resolvido no Brasil.

“Vamos supor que cada deputado tenha R$ 40 milhões por ano de emenda. Cada deputado e cada senador. Imagina se todos eles assumirem a responsabilidade de financiar a construção de uma escola. São 513 deputados, são 513 escolas. São 81 senadores, são 81 escolas. Resolvemos o problema da educação”, acrescentou.

Trump

No fim do discurso, em tom de brincadeira, Lula disse que se o presidente estadunidense soubesse o que é um pernambucano não faria ameaças contra o Brasil. Lula ressalvou, no entanto, que o país é pacífico e valoriza a paz e o amor.

“Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brincaria com o Brasil”, disse.

“De qualquer forma, nós não queremos guerra. Nós queremos paz. Nós queremos ter acesso à cultura, passear, estudar, namorar, brincar. Quem quiser guerra, vá para o outro lado do planeta, porque aqui nós somos a terra de paz e do amor”, acrescentou.

IFSP

A nova unidade do instituto federal inaugurada nesta sexta-feira em Sorocaba foi viabilizada pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Iniciadas em 2024, as instalações têm 4,6 mil metros quadrados de área construída, e oferecerão estrutura completa para o ensino técnico e tecnológico, incluindo blocos de salas de aula, laboratórios do tipo oficina e bloco administrativo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 1 hora

Antonia Pellegrino é a nova presidenta da EBC

Desde 2023, ela estava à frente da Diretoria de Conteúdo e Programação
Política Há 6 horas

Brasil e EUA anunciam acordo de combate ao tráfico de armas e drogas

Parceria prevê troca de informações para a investigação de quadrilhas

 (Foto: Jornal Província)
Política Há 10 horas

MDB de Tenente Portela confirma pré-candidatura de vereadora à Câmara Federal

Encontro partidário confirma nome para disputa federal e reforça estratégia do MDB na Região Celeiro, com foco em representatividade e protagonismo feminino.
Política Há 1 dia

Congresso vota em 30 de abril veto de Lula a PL da Dosimetria

Alcolumbre confirma data em nota

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Sabatina de Jorge Messias para vaga no STF será dia 29 de abril

Senador Weverton Rocha (PDT-MA) é o relator da indicação

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 27°
18° Sensação
2.05 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
29° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 15°
Terça
28° 17°
Quarta
21° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 8 minutos

STF tem três votos para derrubar lei de SC que proibiu cotas raciais
Política Há 37 minutos

Lula quer incluir inadimplentes do FIES em pacote contra endividamento
Justiça Há 37 minutos

CNJ lança programa para ampliar acesso à saúde no sistema prisional
Política Há 1 hora

Antonia Pellegrino é a nova presidenta da EBC
Economia Há 1 hora

Brasil fecha 2025 com mais de 1,3 milhão de trabalhadores domésticos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 +0,19%
Euro
R$ 5,87 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 387,354,54 -0,31%
Ibovespa
197,323,88 pts 1.12%
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6997 (09/04/26)
22
25
26
55
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3657 (09/04/26)
01
02
04
07
08
10
12
13
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias