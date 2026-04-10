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MDB de Tenente Portela confirma pré-candidatura de vereadora à Câmara Federal

Encontro partidário confirma nome para disputa federal e reforça estratégia do MDB na Região Celeiro, com foco em representatividade e protagonismo feminino.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
10/04/2026 às 11h40
MDB de Tenente Portela confirma pré-candidatura de vereadora à Câmara Federal
(Foto: Jornal Província)

Uma reunião do diretório municipal do MDB de Tenente Portela, realizada na noite de quinta-feira, 9 de abril, debateu diversos temas políticos e partidários.

Entre os principais assuntos, esteve a pré-candidatura a deputada federal da vereadora Luisa Barth.
A vereadora esteve visitando a Rádio Província na manhã desta sexta-feira, onde foi recepcionada pelo diretor da emissora e confirmou oficialmente sua pré-candidatura.

A pré-candidatura tem como objetivo principal representar o partido na Região Celeiro.
Atualmente, a região não conta com representação direta na Câmara dos Deputados.
Outro ponto destacado é a importância de ampliar a participação feminina na política regional.
Luisa Barth afirma que pretende dar voz às mulheres da região.

A vereadora também reforçou o compromisso com pautas voltadas ao desenvolvimento local.
Durante o encontro, lideranças partidárias manifestaram apoio à iniciativa.
O MDB busca fortalecer sua presença política no cenário regional.
A definição do nome marca um passo importante na organização do partido para as próximas eleições.
Com isso, a vereadora coloca oficialmente seu nome à disposição da sigla e do eleitorado.


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