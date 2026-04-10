MDB de Tenente Portela confirma pré-candidatura de vereadora à Câmara Federal

Uma reunião do diretório municipal do MDB de Tenente Portela, realizada na noite de quinta-feira, 9 de abril, debateu diversos temas políticos e partidários.



Entre os principais assuntos, esteve a pré-candidatura a deputada federal da vereadora Luisa Barth.

A vereadora esteve visitando a Rádio Província na manhã desta sexta-feira, onde foi recepcionada pelo diretor da emissora e confirmou oficialmente sua pré-candidatura.



A pré-candidatura tem como objetivo principal representar o partido na Região Celeiro.

Atualmente, a região não conta com representação direta na Câmara dos Deputados.

Outro ponto destacado é a importância de ampliar a participação feminina na política regional.

Luisa Barth afirma que pretende dar voz às mulheres da região.



A vereadora também reforçou o compromisso com pautas voltadas ao desenvolvimento local.

Durante o encontro, lideranças partidárias manifestaram apoio à iniciativa.

O MDB busca fortalecer sua presença política no cenário regional.

A definição do nome marca um passo importante na organização do partido para as próximas eleições.

Com isso, a vereadora coloca oficialmente seu nome à disposição da sigla e do eleitorado.







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