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Vista Gaúcha recebe veículo e equipamentos oriundos de apreensões federais

Materiais passam a integrar o patrimônio público e reforçar serviços administrativos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha
10/04/2026 às 10h59
Vista Gaúcha recebe veículo e equipamentos oriundos de apreensões federais
(Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha)

O município de Vista Gaúcha foi beneficiado com a destinação de um automóvel e diversos aparelhos eletrônicos, provenientes de operações de fiscalização realizadas pela Receita Federal no combate ao contrabando e ao descaminho.

O pedido dos itens havia sido encaminhado pela administração municipal em meados de 2025, sendo atendido oficialmente no início de abril de 2026. Com isso, os bens passam a compor o patrimônio público, contribuindo diretamente para o aprimoramento das atividades administrativas.

Entre os materiais recebidos estão um veículo modelo Chevrolet Onix, ano 2018, além de celulares, tablet, fone de ouvido sem fio, rádios comunicadores, lanternas e um drone.

De acordo com informações, os itens são resultado de ações de fiscalização que têm como objetivo combater a entrada irregular de mercadorias no país, prática que prejudica a economia, reduz a arrecadação de tributos e impacta negativamente o comércio legal.

A destinação desses bens a órgãos públicos integra uma política de reaproveitamento, que busca dar função social aos materiais apreendidos, fortalecendo a estrutura das administrações e revertendo prejuízos causados por atividades ilícitas em benefícios à população.

Nos próximos dias, o município deverá definir como os equipamentos serão utilizados, podendo atender diferentes setores da gestão pública.

 

 

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