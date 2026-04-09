Quinta, 09 de Abril de 2026
13°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CCAI ouviu diretor da Abin em ‘cenário internacional complexo’, diz Trad

A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso Nacional recebeu na última quarta-feira (8) o diretor-geral da Agên...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/04/2026 às 15h23
CCAI ouviu diretor da Abin em ‘cenário internacional complexo’, diz Trad
Nelsinho Trad explicou que a Comissão de Controle de Atividades de Inteligência promoveu reunião restrita aos parlamentares com o diretor da Abin - Foto: Marcos Oliveira/Agencia Senado

A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso Nacional recebeu na última quarta-feira (8) o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa. A reunião foi secreta e restrita a parlamentares.

O presidente da CCAI, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), ressaltou que o mundo enfrenta o aumento de tensões geopolíticas, a atuação de organizações criminosas transnacionais e o uso crescente de ferramentas de inteligência em disputas estratégicas entre países. Segundo o parlamentar, esse contexto exige atenção redobrada do Congresso.

— O cenário internacional está mais complexo e impacta diretamente o Brasil, especialmente nas regiões de fronteira. Isso reforça a importância de uma inteligência eficiente e alinhada aos interesses do Estado brasileiro. O papel do Congresso é acompanhar e fiscalizar, garantindo que a atividade de inteligência atue dentro da legalidade e com responsabilidade — afirmou Trad, antes da audiência com Luiz Fernando Corrêa.

Organizações criminosas

Durante a reunião, a CCAI aprovou um requerimento de convite ao ex-policial militar Rodrigo Pimentel, que comandou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro. Ele deve participar de audiência pública com um representante do Ministério das Relações Exteriores. Na pauta, os problemas relacionados à segurança pública e às organizações criminosas a partir da perspectiva da inteligência de Estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A audiência pública na CDH foi presidida pela senadora Damares Alves - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 49 minutos

CDH: preconceito e falta de acessibilidade dificultam emprego a autistas

Debatedores convidados pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) afirmaram, na quinta-feira (9), que preconceito e falta de acessibilidade são obstác...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Heinze defende renegociação de dívidas de produtores gaúchos

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) defendeu, em pronunciamento na quarta-feira (8), a renegociação das dívidas de produtores rurais do Rio Grande...

 Texto gerou grande debate entre Governo e Oposição, que chegaram a acordo para votação - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 15 horas

MP que muda regras do seguro-defeso é alterada no Senado e volta à Câmara

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (8), com ressalvas, o projeto que estabelece novas condições de cadastro e identificação para evit...

 Iniciativa foi proposta pelo senador Sérgio Petecão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 15 horas

Senado celebrará Conselho Federal de Química em sessão especial

Os 70 anos de fundação do Conselho Federal de Química (CFQ) serão comemorados em sessão especial do Senado, em data a ser agendada. O evento atende...

 Participantes da sessão posam com Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no SUS - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 20 horas

Sessão solene pelo Dia Mundial da Saúde lança obra de referência sobre o SUS

O Congresso Nacional realizou nesta quarta-feira (8) sessão solene em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. O evento também marcou o lançamento do V...

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 23°
24° Sensação
2.72 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h24 Pôr do sol
Sexta
27° 10°
Sábado
29° 13°
Domingo
20° 17°
Segunda
27° 15°
Terça
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 19 minutos

Uso de IA avança na medicina diagnóstica do DF
Senado Federal Há 19 minutos

CCAI ouviu diretor da Abin em ‘cenário internacional complexo’, diz Trad
Internacional Há 19 minutos

Brasil assume aliança e pede Atlântico Sul livre de guerras e tensões
Saúde Há 19 minutos

Estudo inédito da Fiocruz pode ampliar prevenção de HIV entre jovens
Saúde Há 19 minutos

OMS: dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,60%
Euro
R$ 5,93 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 386,183,27 +0,29%
Ibovespa
195,049,14 pts 1.48%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6996 (08/04/26)
29
41
53
64
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3656 (08/04/26)
03
04
06
07
08
11
12
14
15
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias