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AMZOP institui Conselho Regional de Turismo para impulsionar setor na região

Colegiado será presidido por Iuri Isoton com foco na integração municipal

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: LA +
09/04/2026 às 14h45
AMZOP institui Conselho Regional de Turismo para impulsionar setor na região
Foto: Divulgação AMZOP

A Associação dos Municípios da Zona da Produção (AMZOP) oficializou a criação do Conselho Regional de Turismo, um órgão estratégico desenhado para integrar as cidades da região e fomentar o desenvolvimento econômico através do setor turístico.

Em reunião que contou com a presença de gestores públicos e especialistas, a composição do conselho foi estabelecida, elegendo o secretário de Turismo de Ametista do Sul, Iuri Isoton, como primeiro presidente, e o diretor de Cultura de Seberi, Vinícius Chequim, como vice-presidente.

A diretoria conta ainda com a participação de secretárias representantes dos municípios de Taquaruçu do Sul, Palmitinho e Chapada, consolidando uma estrutura de governança colaborativa.

Representatividade estadual e desenvolvimento sustentável são prioridades

A nova entidade surge com a missão de unificar projetos e valorizar as características únicas das localidades associadas, atuando como um interlocutor direto junto ao Conselho Estadual de Turismo e ao Governo do Estado.

De acordo com o presidente da AMZOP, Eder Wink, a iniciativa é um marco fundamental para transformar o potencial turístico regional em geração de renda e desenvolvimento sustentável.

O conselho servirá como elo entre as administrações municipais e entidades como a Famurs, promovendo reuniões periódicas para articular políticas públicas e estratégias de promoção que coloquem a Zona da Produção em evidência no mapa turístico gaúcho.

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