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Edegar Pretto abre mão de disputa ao governo e declara apoio a Juliana Brizola no RS

Articulação reúne partidos de esquerda e centro-esquerda, mas futuro do petista ainda segue indefinido.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
09/04/2026 às 13h54
Edegar Pretto abre mão de disputa ao governo e declara apoio a Juliana Brizola no RS
(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)

Até então pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) para o posto de governador do Estado, Edegar Pretto anunciou nesta quinta-feira (9) que desiste de sua pré-candidatura para apoiar Juliana Brizola (PDT) na disputa ao Palácio Piratini. A decisão foi informada após reunião com lideranças políticas na sede do PSB estadual, em Porto Alegre.

— Vamos nos apresentar a partir de agora como uma frente política, e não individualmente. Somos uma frente política e um palanque muito importante, e é o que vamos continuar mobilizando — disse Pretto na coletiva de imprensa.

Compõem a frente política citada pelo petista os partidos PDT, PT, PSB, PSOL, PCdoB, PV e Rede. No anúncio, não estavam presentes representantes do PDT e do PSOL — este último é o aliado que mais resistência apresentou à formação de uma chapa liderada por Juliana Brizola.

A aliança entre PT e PDT para a disputa ao governo do RS foi imposta pelas executivas nacionais dos dois partidos, por conta do acordo em torno da pré-candidatura à reeleição do presidente Lula.

Apesar do apoio declarado, o anúncio ainda não encerra a indefinição em torno do futuro político do petista. Pretto não informou se aceitará ser vice na chapa ou concorrerá a deputado federal — alternativa ventilada internamente, conforme publicou a colunista Rosane de Oliveira.

— Nosso principal objetivo é mobilizar o Rio Grande do Sul na reeleição do presidente Lula e apresentar para a sociedade gaúcha um projeto novo de desenvolvimento do Estado. Agora é um tempo de maturação internamente desses partidos, a partir dessa nacionalização da nossa tática eleitoral. A partir da semana que vem, possivelmente, a gente começa a organizar o próximo passo — afirmou o petista. 

Em 2022, quando concorreu a governador, Pretto quase tirou Eduardo Leite da corrida no segundo turno. A diferença entre eles foi de apenas 2.441 votos. Já Juliana Brizola concorreu a prefeita de Porto Alegre em 2024, quando ficou em terceiro lugar com 136.783 votos.

 

 

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