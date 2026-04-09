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Senado celebrará Conselho Federal de Química em sessão especial

Os 70 anos de fundação do Conselho Federal de Química (CFQ) serão comemorados em sessão especial do Senado, em data a ser agendada. O evento atende...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/04/2026 às 00h33
Senado celebrará Conselho Federal de Química em sessão especial
Iniciativa foi proposta pelo senador Sérgio Petecão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Os 70 anos de fundação do Conselho Federal de Química (CFQ) serão comemorados em sessão especial do Senado, em data a ser agendada. O evento atende a requerimento ( RQS 52/2026 ) aprovado em Plenário nesta quarta-feira (8).

O autor do requerimento, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), destacou o papel do CFQ de estruturar, orientar e fiscalizar o exercício profissional da química no país, contribuindo para o crescimento da indústria e para defender a sociedade de práticas irregulares.

“Esta celebração visa reconhecer a história do CFQ e homenagear os mais de 230 mil profissionais da química registrados no país, cuja atuação é indispensável para o desenvolvimento sustentável, a segurança ambiental, a saúde pública, a competitividade industrial e a soberania científica nacional”, complementa.

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