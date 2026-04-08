Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sessão solene pelo Dia Mundial da Saúde lança obra de referência sobre o SUS

O Congresso Nacional realizou nesta quarta-feira (8) sessão solene em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. O evento também marcou o lançamento do V...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/04/2026 às 20h07
Sessão solene pelo Dia Mundial da Saúde lança obra de referência sobre o SUS
Participantes da sessão posam com Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no SUS - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O Congresso Nacional realizou nesta quarta-feira (8) sessão solene em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. O evento também marcou o lançamento do Vade Mecum da Saúde 2026, obra de referência que sistematiza as normas essenciais para a gestão da saúde pública no Brasil.

A sessão foi presidida pela senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), autora do requerimento para sua realização, junto com o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA).

O tema central da sessão foi a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) e o reconhecimento do trabalho de gestores e profissionais à frente da execução cotidiana das políticas públicas de saúde.

Ao abrir a sessão, Ana Paula Lobato enfatizou o papel do SUS e destacou o papel dos que atuam na linha de frente da saúde pública. Para a senadora, o SUS é “uma conquista civilizatória”. Fortalecê-lo, segundo ela, significa reconhecer tanto o direito constitucional à saúde quanto o esforço de quem transforma esse direito em atendimento à população.

Ana Paula destacou a experiência do Maranhão no enfrentamento da pandemia, apontando que decisões rápidas e responsáveis foram fundamentais para salvar vidas.

Representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) no Brasil, Cristian Morales afirmou que o Dia Mundial da Saúde serve como convite para renovar compromissos e fortalecer instrumentos que ampliem a capacidade do Estado de garantir direitos. No Brasil, segundo ele, isso significa fortalecer o SUS e assegurar, de forma contínua, a saúde como direito de todos.

— Asessão cumpre um duplo papel ao reconhecer esforços técnicos e institucionais voltados ao aprimoramento da saúde pública e ao reafirmar o compromisso do Estado brasileiro com os princípios de universalidade, equidade e integralidade do cuidado— afirmou.

Morales acrescentou que, ao reunir Legislativo, gestores e sociedade, a sessão fortalece a cooperação entre diferentes atores e reafirma a saúde como prioridade nacional.

Ao longo da solenidade, outras autoridades reforçaram a defesa do SUS e lembraram os desafios enfrentados pelo sistema, especialmente durante a pandemia de covid-19. O deputado estadual Carlos Lula (PSB-MA), ex-presidente doConselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) e ex-secretário de Saúde do Maranhão, afirmou que o SUS precisa não apenas de reconhecimento simbólico, mas de orçamento, respeito e defesa institucional.

Vade Mecum

O Vade Mecum da Saúde 2026, organizado pela senadora e apresentado durante a sessão, é uma obra de referência legislativa para gestores do SUS, que serve como instrumento de apoio a gestores públicos, pesquisadores, profissionais e estudantes. A obra reúne dispositivos da Constituição, leis federais e decretos ligados à saúde, para facilitar o acesso às normas do setor.

Na sessão, a senadora Ana Paula Lobato destacou que a publicação é voltada sobretudo para gestores da ponta, que enfrentam diariamente a complexidade da rede pública e precisam de instrumentos que auxiliem a atuação administrativa e técnica. Representa, segundo ela, mais do que uma obra de referência, uma ferramenta de valorização do SUS, ao aproximar os textos normativos da realidade de quem executa as políticas públicas.

Cristian Morales também enfatizou a importância do Vade Mecum como ferramenta de apoio à gestão pública. Na avaliação do representante da Opas, ao facilitar o acesso a informações, a obra oferece suporte na tomada de decisões mais ágeis e consistentes, com reflexos na implementação de políticas públicas.

Para Carlos Lula, o novo Vade Mecum responde à necessidade concreta de quem vive a gestão pública e sabe da importância de contar com referência legislativa consolidada para orientar a tomada de decisões.

Também compuseram a mesa da sessão o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, representando o ministro Alexandre Padilha; o deputado estadual Othelino Neto (Solidariedade-MA); e a pesquisadora da Fiocruz Sandra Mara Campos Alves, que participou da elaboração do Vade Mecum.

Com informações do gabinete da senadora Ana Paula Lobato

A senadora Ana Paula Lobato, uma das autoras do requerimento para realização da sessão - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A senadora Ana Paula Lobato, uma das autoras do requerimento para realização da sessão - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Dra. Eudócia comemora sanção de lei que inclui imunoterapia no SUS

Durante pronunciamento nesta quarta-feira (8), a senadora Dra. Eudócia (PSD-AL) celebrou o Dia Mundial de Combate ao Câncer e destacou a sanção da ...

 Pedro de Castro da Cunha e Menezes, diplomata desde a década de 90, assume missão no país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Namíbia

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes para embaixador do Brasil na Namíbia. A indicaç...

 Plenário votou cinco mensagens com indicações e adiou as demais previstas na pauta para a próxima semana - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Senado aprova indicação de cinco embaixadores para postos no exterior

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação de cinco embaixadores para comandar representações brasileiras no exterior. Os diplomatas vão s...

 Pedro de Castro da Cunha e Menezes, diplomata desde a década de 90, assume missão no país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Namíbia terá novo embaixador

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes para embaixador do Brasil na Namíbia. A indicaç...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Roberta Acioly comemora avanço da PEC que reduz jornada de enfermeiros

A senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR) celebrou a aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da proposta que garante jornada de...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
17° Sensação
2.03 km/h Vento
83% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Economia Há 46 minutos

Alckmin: biodiesel reduz exposição do Brasil à geopolítica mundial
Esportes Há 1 hora

JUBs Futebol contam com campo exclusivo para o futebol feminino
Câmara Há 2 horas

Deputados analisam projeto que reajusta multa por adulteração de combustíveis; acompanhe
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova em 1º turno PEC que garante recursos mínimos para assistência social
Câmara Há 2 horas

Estudo da Câmara avalia impactos da tecnologia no trabalho e na economia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 +0,00%
Euro
R$ 5,95 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,742,05 -1,46%
Ibovespa
192,201,16 pts 2.09%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias