Dra. Eudócia comemora sanção de lei que inclui imunoterapia no SUS

Durante pronunciamento nesta quarta-feira (8), a senadora Dra. Eudócia (PSD-AL) celebrou o Dia Mundial de Combate ao Câncer e destacou a sanção da Lei 15.379, de 2026 . A norma, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira (6), inclui as imunoterapias nos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS).

A senadora lembrou que, ao identificar que a proposta estava parada havia cinco anos no Congresso, assumiu sua relatoria e atuou para viabilizar a aprovação do texto. Segundo ela, a imunoterapia é uma das abordagens mais modernas no tratamento do câncer, por estimular o sistema imunológico a reconhecer e combater células tumorais, com maior eficácia e, em muitos casos, menos efeitos colaterais.

Dra. Eudócia ressaltou ainda que, antes da lei, pacientes do SUS precisavam recorrer à Justiça para ter acesso ao tratamento, o que atrasava o início da terapia e podia comprometer seus resultados.

— Os pacientes que têm indicação de fazer imunoterapia não precisarão mais judicializar: eles têm o acesso irrestrito à imunoterapia. E como o SUS vai comprar em grande escala esses produtos imunoterápicos, o que vai acontecer? O custo vai cair para comprar essas medicações e, dessa forma, não faltará imunoterapia para os nossos pacientes.