Maio encerra como terceiro mês com mais mortes por Covid em SC

Santa Catarina encerra maio como o terceiro mês com mais ocorrências de mortes por covid-19 na pandemia. Com mais 65 óbitos confirmados ontem, segunda-feira, 31, o mês soma 1.565 vidas perdidas desde o dia 1º, ultrapassando a marca de dezembro, 1,5 mil, e abaixo apenas de março deste ano, 3.689, e abril, 2.448. O Estado soma 15.275 mortes desde março do ano passado.

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou também mais 1.740 casos de coronavírus, chegando ao acumulado de 968.243 desde o início da pandemia. São 20.929 casos ativos, que estão em tratamento contra a covid-19 e são capazes de transmitir o vírus.

Apesar de elevado, o total de mortes ocorridas em maio é 36% menor do que o registrado em abril e 57% inferior ao de março, o mês mais crítico da pandemia em Santa Catarina.

No entanto, depois de quatro quedas consecutivas no total de mortes semanais, o Estado voltou a registrar aumento. Na semana passada, foram 365 óbitos, que ocorreram entre o domingo, 23, e o sábado, 29. São 15 óbitos a mais do que os registrados na semana anterior.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.