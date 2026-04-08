Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sigilo de oito anos para liquidação do Master é regra, diz Galípolo

Medida segue regra interna em vigor desde 2018

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/04/2026 às 15h34
Sigilo de oito anos para liquidação do Master é regra, diz Galípolo
© Lula Marques/Agência Brasil.

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou que o sigilo de oito anos que a instituição impôs sobre os documentos relativos à liquidação do Banco Master não foi uma medida excepcional.

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, nesta quarta-feira (8), no Senado, Galípolo afirmou que a decisão, de novembro do ano passado, seguiu norma interna em vigor desde 2018, quando a instituição era presidida pelo economista Ilan Goldfajn.

“Antes, eram dez anos para todos os bancos. Agora, são dez anos para bancos maiores e oito para bancos menores”, disse Galípolo.

Segundo o presidente do BC, a decisão de não tornar públicos, antes de 2033, os detalhes que motivaram o BC a decretar a liquidação extrajudicial do Master se assemelha a várias outras resoluções adotadas em recentes processos de intervenção em instituições financeiras.

“De 2018 para cá, todas as 16 resoluções que existiram seguiram estritamente esta regra”, dise o presidente do BC, comentando que, como atual dirigente da instituição, não lhe cabe desobedecer a regra em vigor há sete anos. “Quem tem poder de mudá-la que o faça.”

Segundo Galípolo, a padronização das decisões busca evitar eventuais questionamentos sobre a legalidade das liquidações e consequentes processos judiciais de reparação , como os que o Banco Central e o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) estão respondendo na Justiça por duas liquidações decretadas de 20 a 50 anos atrás.

“Estamos respondendo a pedidos de indenização bilionários dos acionistas destes bancos [liquidados]”, destacou Galípolo. “Por isto, entendemos ser fundamental seguirmos o rito o mais estritamente possível. Justamente para evitarmos dar algum tipo de subsídio para eventuais questionamentos.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025 . Controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, o Master cresceu rapidamente ao oferecer Certificados de Depósitos Bancários (CDB) com rentabilidade muito acima da média do mercado.

Para sustentar o modelo, segundo investigadores, o banco passou a assumir riscos excessivos e a estruturar operações que inflavam artificialmente o balanço, enquanto a liquidez real (dinheiro imediatamente disponível para ressarcir os investidores) se deteriorava.

De acordo com Galípolo, no dia em que o BC decretou a liquidação, o Master tinha em caixa apenas 10% do valor de que precisava para pagar os CDBs que estavam vencendo na mesma data. “Isso gerou a liquidação do banco”, afirmou Galípolo, assegurando que, quando assumiu a presidência do BC, em janeiro de 2025, o banco “já estava sofrendo com problemas de liquidez e com dificuldades para continuar captando recursos com garantia do FGC”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 16 minutos

Banco Mundial reduz previsão de crescimento do Brasil para 1,6%

Relatório cita alta do petróleo e endividamento das famílias

 © Lula Marques/Agência Brasil.
Economia Há 1 hora

Orientação era investigar qualquer um, “sem pirotecnia, diz Galípolo

Presidente do Banco Central falou nesta quarta-feira na CPI do Senado

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 1 hora

Decreto que zera imposto sobre combustível de aviação é publicado

Medida do governo foi anunciada para conter efeitos da guerra no Irã

 © Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 3 horas

Produção de veículos em março registrou melhor resultado desde 2019

Números foram divulgados nesta quarta-feira pela Anfavea

 © Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 5 horas

Cesta básica fica mais cara em todas as capitais brasileiras em março

Manaus foi a capital que registrou maior índice, com 7,42%

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
22° Sensação
3.77 km/h Vento
66% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Privatizações reduziram soberania energética do país, para Rogério Carvalho
Internacional Há 13 minutos

Cessar-fogo frágil sugere que EUA preparam novo ataque contra Irã
Economia Há 13 minutos

Banco Mundial reduz previsão de crescimento do Brasil para 1,6%
Saúde Há 34 minutos

Saúde realiza capacitação em atendimento materno-infantil no Vale do Itapocu
Política Há 34 minutos

Lula defende proibição de bets e mostra preocupação com endividamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,88%
Euro
R$ 5,95 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,781,49 +2,47%
Ibovespa
192,053,45 pts 2.02%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias