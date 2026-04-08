Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Produção de veículos em março registrou melhor resultado desde 2019

Números foram divulgados nesta quarta-feira pela Anfavea

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/04/2026 às 14h18
Produção de veículos em março registrou melhor resultado desde 2019
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

O desempenho do setor automotivo em março superou as expectativas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Segundo balanço da associação, divulgado nesta quarta-feira (8), este foi o melhor mês para a produção de veículos desde outubro de 2019 e também o melhor mês de março desde 2018, com 264,1 mil unidades produzidas entre automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões. Isso representou uma alta de 35,6% sobre março de 2025 e de 27,6% sobre fevereiro.

“Tivemos um excelente número de produção no mês de março, o melhor resultado em um mês desde outubro de 2019, pré-pandemia. Esse foi um dado que nos chamou bastante a atenção”, disse Igor Calvet, presidente da Anfavea, durante entrevista à imprensa.

No acumulado do ano, a produção somou 634,7 mil unidades, um incremento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do bom resultado, Calvet acentuou que o setor se mantém em alerta, principalmente pela conjuntura externa e os conflitos no Oriente Médio que podem continuar pressionando o preço do petróleo.

Quanto aos emplacamentos, este foi o melhor mês de março desde 2013, com 269,5 milhões de autoveículos comercializados. Este também foi, segundo a Anfavea, o melhor resultado para um mês desde dezembro de 2014.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na comparação com março do ano passado, houve aumento de 37,8% nos emplacamentos. No entanto, a Anfavea ressalta que neste ano o mês de março teve mais dias úteis que no ano passado, quando teve o carnaval. Já em relação a fevereiro, o aumento foi de 45,5%.

Considerando-se as vendas do primeiro trimestre deste ano, o crescimento alcançou 13,3% em relação ao mesmo período do ano passado, com 625,2 mil veículos emplacados.

“O desempenho surpreende, mas ainda não é tempo de comemorarmos. Março surpreende, mas são os próximos meses que vão definir como vamos lidar com o restante do ano”, disse Calvet.

Caminhões

Um dos destaques do mês foi o segmento de caminhões, com 8,8 mil unidades emplacadas, 31,9% a mais que fevereiro, mas 6,2% inferior a março de 2025. Isso se deveu, de acordo com a associação, ao lançamento do programa federal Move Brasil , que oferece juros reduzidos na troca de caminhões mais antigos.

“No segmento de caminhões, tivemos agora um suspiro. Não foi ainda um respiro profundo, mas um pequeno suspiro”, disse o presidente da entidade. “Ainda é um cenário ruim, mas é menos pior, embora ainda seja de bastante preocupação”, ressaltou.

Exportações e importações

As exportações atingiram 40,4 mil unidades em março deste ano, o que representou um crescimento de 21,1% sobre fevereiro e de 1,1% em relação a março de 2025.

Já as importações somaram 47,3 mil unidades, incremento de 40% em relação a fevereiro e 25,7% ante março do ano passado.

Crescimento

Mesmo com as incertezas provocadas principalmente pela guerra no Oriente Médio, a Anfavea manteve suas projeções de crescimento neste ano.

Segundo a entidade, a expectativa é que de 2026 feche com alta de 3,7% na produção de veículos – o que engloba automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões.

Também é esperada alta no licenciamento desses veículos, que devem crescer em torno de 2,7% neste ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 13 minutos

Banco Mundial reduz previsão de crescimento do Brasil para 1,6%

Relatório cita alta do petróleo e endividamento das famílias

 © Lula Marques/Agência Brasil.
Economia Há 1 hora

Orientação era investigar qualquer um, “sem pirotecnia, diz Galípolo

Presidente do Banco Central falou nesta quarta-feira na CPI do Senado

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 1 hora

Decreto que zera imposto sobre combustível de aviação é publicado

Medida do governo foi anunciada para conter efeitos da guerra no Irã

 © Lula Marques/Agência Brasil.
Economia Há 2 horas

Sigilo de oito anos para liquidação do Master é regra, diz Galípolo

Medida segue regra interna em vigor desde 2018

 © Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 5 horas

Cesta básica fica mais cara em todas as capitais brasileiras em março

Manaus foi a capital que registrou maior índice, com 7,42%

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
22° Sensação
3.77 km/h Vento
66% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Privatizações reduziram soberania energética do país, para Rogério Carvalho
Internacional Há 13 minutos

Cessar-fogo frágil sugere que EUA preparam novo ataque contra Irã
Economia Há 13 minutos

Banco Mundial reduz previsão de crescimento do Brasil para 1,6%
Saúde Há 34 minutos

Saúde realiza capacitação em atendimento materno-infantil no Vale do Itapocu
Política Há 34 minutos

Lula defende proibição de bets e mostra preocupação com endividamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,88%
Euro
R$ 5,95 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,781,49 +2,47%
Ibovespa
192,053,45 pts 2.02%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias