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Famurs elege nova liderança para o anuênio 2026/2027

Prefeito de Imbé, Ique Vedovato, assume presidência com ampla maioria de votos e projeta gestão focada no fortalecimento dos municípios gaúchos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Famurs
08/04/2026 às 10h48
Famurs elege nova liderança para o anuênio 2026/2027
(Foto: Divulgação/Famurs)

A Famurs definiu, nesta segunda-feira, 6 de abril, a sua nova liderança para o próximo anuênio. Com 237 votos, o prefeito de Imbé, Luis Henrique Vedovato (Ique), foi oficialmente eleito presidente da Casa Municipalista Gaúcha. O pleito, que legitima os nomes indicados para o Conselho de Administração da Gestão 2026/2027, contabilizou ao todo 240 votos, com apenas três registros entre brancos e nulos.

Ique Vedovato foi o nome escolhido pelo MDB para conduzir a entidade até abril de 2027, substituindo a atual presidente, Adriane Perin de Oliveira (Progressistas), prefeita de Nonoai. A sucessão respeita o acordo de rodízio entre as legendas com maior número de prefeitos eleitos no Estado, pactuado desde 2005. Como o MDB foi a segunda maior força partidária nas eleições municipais de 2024, obteve o direito de indicar a presidência para este ciclo, que será seguido por representantes do PDT e do PL nos anos subsequentes.

Em seu discurso após a confirmação do resultado, Ique Vedovato projetou uma gestão voltada ao fortalecimento institucional e ao suporte direto aos municípios gaúchos. O prefeito destacou que uma de suas prioridades será estruturar a Famurs para dar sequência ao trabalho de construção da marca, lembrando que, em maio, a entidade completa 50 anos de história representando a força dos municípios, especialmente os de pequeno porte.

Durante o período de campanha, o presidente eleito percorreu o Rio Grande do Sul, identificando a vasta diversidade econômica, cultural e as necessidades específicas de cada região. “O Estado é forte e pujante, mas enfrenta muitas vezes dificuldades”, ressaltou, reforçando que a Famurs deve atuar como o elo entre as cidades pequenas e os grandes entes governamentais.

- A Famurs tem a principal função de ser a aproximadora das cidades pequenas aos entes grandes, ser a catalisadora e poder interferir na produção de políticas públicas que venham a ser a solução para as cidades e, como consequência disso, solução para as pessoas, para o povo que vive nelas. É essa a minha intenção: poder, junto com a diretoria, trabalhar forte não só para manter, mas ratificar a marca e o respeito que a entidade tem perante toda a sociedade, especialmente a parte que atua na política -, declarou Vedovato.

Trajetória e experiência

Contador formado pela Unisinos e funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, Ique Vedovato traz para a presidência da Famurs uma sólida trajetória na gestão pública. Atualmente em seu sexto mandato consecutivo em Imbé, Ique já atuou como vereador e vice-prefeito por duas vezes em cada cargo, sendo agora prefeito reeleito. Sua proximidade com a Famurs já é consolidada, tendo integrado o Conselho de Administração na Gestão 2025/2026.

Solenidade de Posse

A cerimônia oficial de transmissão de cargo e posse dos sete novos vice-presidentes ocorrerá no dia 30 de abril, no Parque Municipal de Eventos de Imbé. A solenidade integrará a programação do último dia de um seminário de qualificação dos gestores municipais, previsto para iniciar em 28 de abril. O evento marcará o início oficial da gestão.

Confira quem são os membros da nova diretoria da Famurs

Presidente

Luis Henrique Vedovato – prefeito de Imbé (AMLINORTE/MDB)

Vice-presidentes

João Rudinei Sehnem – prefeito de Boa Vista do Buricá (AMUFRON/MDB)

Gustavo Diogo Finck – prefeito de Novo Hamburgo (GRANPAL/PROGRESSISTAS)

Amarildo Luis da Silva – prefeito de Fazenda Vilanova (AMVAT/PDT)

Arlei Luis Tomazoni – prefeito de Três Passos (AMUCELEIRO/PL)

Leandro Tittelmaier Balardin – prefeito de Cachoeira do Sul (AMAU/PSDB)

Darlene Torrada Pereira – prefeita de Rio Grande (AZONASUL/PT)

Pablo Luiz Alievi Mari – prefeito de Sarandi (AMNG/UNIÃO BRASIL)


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