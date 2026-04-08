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Derrubadas recebe novo equipamento para reforçar manutenção de estradas

Máquina foi adquirida com recursos federais e vai ampliar serviços no interior.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - com informações Ascom / Prefeitura de Derrubadas
08/04/2026 às 10h11 Atualizada em 08/04/2026 às 10h14
Derrubadas recebe novo equipamento para reforçar manutenção de estradas
(Foto: Reprodução / Ascom / Prefeitura de Derrubadas)

A prefeitura de Derrubadas passou a contar, a partir desta quarta-feira, dia 8, com um novo rolo compactador destinado ao reforço das ações de conservação viária no município. O investimento, no valor de R$ 586.840, foi viabilizado por meio de recursos da bancada federal do Rio Grande do Sul, com articulação do deputado federal Alceu Moreira.

O equipamento agora integra o parque de máquinas da administração municipal e será utilizado principalmente na melhoria das estradas do interior, atendendo demandas do setor agrícola.

A entrega oficial contou com a participação do prefeito Miro Mulbeier, do vice-prefeito Cristiano Carvalho, do secretário de Obras, Juliano Habitzreiter, além do operador responsável pelo maquinário, Vanderli Dierings. A aquisição faz parte do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ), voltado ao fortalecimento da infraestrutura produtiva.

De acordo com a administração municipal, a chegada da nova máquina representa um avanço significativo nas condições de tráfego, facilitando o transporte da produção rural e o deslocamento das comunidades.

Já a Secretaria de Obras destaca que o equipamento contribuirá para tornar os serviços mais rápidos e eficientes, garantindo melhor atendimento às necessidades das estradas e incentivando o crescimento econômico local.

 

 

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