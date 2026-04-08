PT nacional aprova aliança com PDT e inicia ‘intervenção’ no diretório do RS

O Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu, em reunião realizada na manhã desta terça-feira, 7, pela formação de uma aliança com o PDT no Rio Grande do Sul. A definição inclui a indicação de que a cabeça de chapa fique com o partido aliado, representado pela pré-candidatura de Juliana Brizola ao governo do Estado.

Ao final do encontro, foi elaborada uma nota com as diretrizes da decisão, que ainda será submetida à apreciação da executiva nacional do PT. A tendência, no entanto, é de que o documento seja aprovado sem alterações.

Com a orientação do GTE, o cenário interno do partido no Estado deve sofrer alterações. A pré-candidatura de Edegar Pretto ao Palácio Piratini tende a ser retirada, abrindo caminho para o apoio formal à candidatura pedetista.

A decisão também desencadeia um processo interno no diretório estadual do PT, que deverá se reunir nos próximos dias para deliberar oficialmente sobre o tema. Nos bastidores, a medida é interpretada como um movimento de intervenção da direção nacional na condução da estratégia eleitoral no Rio Grande do Sul.

A inclusão da situação gaúcha na pauta do GTE foi articulada por integrantes da corrente interna Socialismo em Construção, que atua dentro do partido no Estado e tem entre suas lideranças o deputado federal Paulo Pimenta.

O documento aprovado pelo grupo é composto por oito pontos, sendo que parte deles trata diretamente da conjuntura eleitoral no Rio Grande do Sul. Entre as diretrizes, está a orientação para a construção de uma estratégia conjunta com o PDT e outros partidos do mesmo campo político, sob a liderança da pré-candidatura de Juliana Brizola.









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