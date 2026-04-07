Dia da Saúde: perda de peso impacta na qualidade da pele

O Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, é uma data criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar sobre a importância do bem-estar de forma integral. Nessa visão holística da saúde, um tema que tem ganhado os holofotes é a popularização de medicamentos para perda de peso, como os análogos de GLP-1. É justamente por este motivo que os especialistas acendem um alerta: o emagrecimento rápido pode trazer consequências na aparência da pele.

Um estudo recente da Galderma, que ouviu mais de 1.000 homens e mulheres de 25 a 65 anos que utilizam esses medicamentos, confirma essa percepção, com quase metade dos entrevistados (48%) relatando mudanças significativas no rosto. A flacidez da pele foi a principal mudança observada, surgindo para 45% dos usuários entre três e seis meses de tratamento, e para outros 28%, já entre o primeiro e segundo mês.

A dermatologista Paula Bellotti (CRM-RJ 52610361 / RQE 32718) explica que isso acontece porque a perda de peso rápida e acentuada não afeta apenas a gordura corporal, mas também os compartimentos de gordura faciais, que são essenciais para a sustentação e o contorno da face. "Algumas das principais alterações que vemos no rosto resultam em uma sensação de ‘derretimento facial’, associada à maior percepção de flacidez da pele do rosto. Isso pode acontecer por diversos fatores, entre eles, a perda de colágeno, elastina e outros componentes essenciais para a pele", comenta a profissional.

A boa notícia é que, nesses casos, a aplicação de procedimentos estéticos injetáveis pode ajudar a minimizar essas mudanças. Dra. Paula tem orientado seus pacientes a iniciarem o tratamento estético simultaneamente ao tratamento para perder peso. "Dessa forma, conseguimos acompanhar de perto as mudanças no rosto do paciente, ajustando as intervenções estéticas de acordo com cada caso", pontua.

Bioestimulador de colágeno

Para tratar a flacidez, uma das principais ferramentas da dermatologia moderna é o bioestimulador de colágeno. Isso porque, segundo a Dra. Paula, para recuperar a firmeza da pele, o primeiro passo é estimular o próprio corpo a retomar seu ciclo de regeneração e reparo.

"É nesse momento que os bioestimuladores de colágeno entram em ação. Eles sinalizam para o nosso próprio corpo que é hora de produzir mais colágeno e elastina, duas proteínas que dão firmeza e elasticidade à pele. Hoje, as tecnologias mais avançadas vão além, ajudando também no processo de regeneração da pele, o que melhora a qualidade da pele como um todo e prepara o terreno para outros tratamentos", detalha a médica.

É o caso de Sculptra, um bioestimulador com ação regenerativa completa. Além de aumentar a espessura dérmica, o produto age regenerando a matriz extracelular — estrutura vital que sustenta as células e regula suas funções. Ele ainda estimula a produção de colágeno e elastina da própria pele, deixando-a mais firme, com resultados que podem durar mais de dois anos.

Ácido hialurônico injetável

Com a flacidez da pele já em tratamento pelo bioestimulador de colágeno, o foco se volta para as estruturas de suporte facial, que, de acordo com a Dra. Paula também é afetada pelo processo de emagrecimento. Nesse caso, ela recomenda o tratamento com o ácido hialurônico injetável.

"Ele funciona em perfeita sinergia com o bioestimulador: enquanto o primeiro age reconstruindo a firmeza da pele, o ácido hialurônico entra para repor o volume sobre essa base já fortalecida. A grande vantagem é a sua versatilidade, que é a chave para um resultado natural. Hoje, temos géis com diferentes densidades, o que nos permite escolher o produto exato para cada necessidade, seja para projetar o contorno, queixo ou sustentar as maçãs do rosto", afirma a dermatologista.

Restylane é uma das linhas de ácido hialurônico injetável disponíveis no mercado, reconhecida por redefinir contornos e melhorar a qualidade da pele, com naturalidade e personalização. Para sustentação e efeito lifting, por exemplo, o portfólio conta com Restylane Lyft™ e, para contorno e projeção do rosto, Restylane Defyne™. A adição mais recente foi Restylane Shaype™, desenvolvido para contorno e projeção do queixo.

O cuidado com a pele mantido diariamente em casa

Para prolongar os resultados dos procedimentos, o cuidado diário em casa é fundamental. Nele, é possível apostar em produtos com tecnologias que continuam o trabalho de regeneração da pele e ajudam a gerenciar o processo de envelhecimento natural.

A marca de skincare regenerativo Alastin, por exemplo, conta com alguns produtos que apresentam em sua formulação a exclusiva Tecnologia TriHex, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. Estudos já mostram como a associação de Sculptra e Alastin Restorative Skin Complex, por exemplo, favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e no dano causado à pele pela exposição cumulativa ao sol, além de conferir maior densidade e firmeza.

Vale lembrar que Sculptra e Restylane devem ser aplicados por profissionais habilitados à prática de injetáveis. E, antes de usar qualquer produto, é indicado consultar um dermatologista para garantir a melhor escolha e segurança para a pele.