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Entra em vigor a reestruturação de carreiras da DPU

A reestruturação das carreiras administrativas da Defensoria Pública da União (DPU), com reajuste de salários, já está em vigor. A Lei 15.372, de 2...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
06/04/2026 às 17h24
Entra em vigor a reestruturação de carreiras da DPU
Defensores públicos da União terão carreira reestruturada em três anos - Foto: Ailton de Freitas / DPU

A reestruturação das carreiras administrativas da Defensoria Pública da União (DPU), com reajuste de salários, já está em vigor. A Lei 15.372, de 2026 , foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada noDiário Oficial da União (DOU) de quinta-feira (2).

As carreiras da DPU seguem estruturadas em 20 padrões, para os níveis intermediário e superior. As despesas decorrentes — estimadas em R$ 5,86 milhões por ano — serão cobertas pelo orçamento da Defensoria Pública da União, condicionadas à autorização na Lei Orçamentária Anual (LOA) e ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O plano de reestruturação deverá estar implantado por completo em três anos.

A nova lei deriva do PL 2.004/2024 , que foi aprovado no Plenário do Senado em 18 de março com relatório do senador Jaques Wagner (PT-BA). Em seu parecer, ele saudou o projeto por equalizar “discrepâncias” entre as carreiras da DPU e as da Justiça Federal e do Ministério Público da União (MPU).

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