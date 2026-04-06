Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CCJ do Senado debate fim da aposentadoria compulsória como punição

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado realiza nesta terça-feira (7), a partir das 10h, audiência pública para debater o fim da apose...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
06/04/2026 às 16h13
CCJ do Senado debate fim da aposentadoria compulsória como punição
Vanessa Ribeiro Mateus, da Associação dos Magistrados Brasileiros, uma das convidadas - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado realiza nesta terça-feira (7), a partir das 10h, audiência pública para debater o fim da aposentadoria compulsória como punição a militares, magistrados e membros do Ministério Público. A medida está prevista na Proposta de Emenda à Constituição ( PEC 3/2024 ), apresentada pelo então senador Flávio Dino, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Estão confirmadas as presenças da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Vanessa Ribeiro Mateus; do presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Tarcísio José Sousa Bonfim; e do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), José Schettino, entre outros.

Também está entre os convidados o próprio Flávio Dino, cuja participação ainda não estava confirmada até a véspera da audiência.

Na justificativa da proposta, Dino afirma que, mesmo após as mudanças promovidas pela Emenda Constitucional 103, de 2019 – conhecida como Reforma da Previdência – ainda há casos de aplicação da aposentadoria compulsória a agentes públicos que cometeram faltas graves. O autor argumenta que a aposentadoria compulsória acaba funcionando, na prática, como benefício ao punido, que continua a receber remuneração sem exercer suas funções.

A proposta altera dispositivos da Constituição que tratam dos regimes jurídicos dessas carreiras para vedar a aplicação da aposentadoria compulsória como sanção disciplinar, prevendo, nesses casos, a demissão após o devido processo legal.

Como participar

O evento será interativo: qualquer pessoa pode enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania . As mensagens podem ser lidas e respondidas pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como atividade complementar em curso universitário, por exemplo. Pelo Portal e‑Cidadania também é possível opinar sobre projetos e até sugerir novas leis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 38 minutos

Paim alerta para risco de retrocesso na valorização do salário mínimo

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (6), defendeu a valorização do salário mínimo como instrumento de j...

 Renan Calheiros, presidente da CAE, durante reunião realizada em março - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

CAE pode votar projeto que incentiva investimentos em empresas do Simples

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) pode votar na terça-feira (7) projeto que permite a permanência de pequenas e microempresas no Simples Naci...

 Sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília - Foto: Leobark Rodrigues/Secom/MPF
Senado Federal Há 2 horas

Sancionado reajuste para o Ministério Público da União

Servidores do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) terão os salários reajustados a partir de 1° de...

 O Conselho de Comunicação Social é um órgão consultivo do Congresso - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Para ser efetivo, ECA Digital depende de mudança de cultura, aponta debate

Marco normativo na proteção on-line de crianças e adolescentes, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente — ECA Digital , sancionado há menos ...

 Debatedores apontaram para a explosão de conflitos — são 130 pelo mundo — e dos gastos militares - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

CDH aponta urgência da promoção de políticas pela paz

A audiência pública realizada nesta segunda-feira (6) na Comissão de Direitos Humanos (CDH) consolidou o entendimento de que a promoção da paz exig...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
28° Sensação
4.72 km/h Vento
58% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Últimas notícias
Economia Há 19 minutos

Governo prepara medidas para amenizar reajuste do querosene de aviação
Meio ambiente Há 32 minutos

Governo do Estado promove 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais para fortalecer políticas públicas de proteção
Economia Há 32 minutos

Preço médio do self-service por quilo chega a R$ 86,86 em São Paulo
Meio ambiente Há 32 minutos

Governo do Estado reforça equipe na Fepam com novos concursados e destaca compromisso com continuidade do trabalho ambiental
Detran Há 32 minutos

Estado amplia oferta de exames práticos do DetranRS para candidatos a motoristas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,23%
Euro
R$ 5,94 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 379,900,60 +4,11%
Ibovespa
188,200,69 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias