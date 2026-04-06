Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Proposta quer facilitar crédito rural e ampliar investimentos no agronegócio brasileiro

Setor propõe alteração de leis para tentar melhorar o ambiente operacional do crédito rural e de negócios em geral no País.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
06/04/2026 às 14h19
Proposta quer facilitar crédito rural e ampliar investimentos no agronegócio brasileiro
(Foto: FecoAgro/Divulgação)

Em um momento de dificuldade de financiamento no campo e recorde na inadimplência no sistema bancário, lideranças do setor agropecuário se mobilizaram em torno de uma proposta que pretende alterar mais de uma dezena de leis para tentar melhorar o ambiente operacional do crédito rural e de negócios em geral no País.

Debatida na esteira de outros ajustes feitos com as leis 13.986/2020 e 14.421/2022, que facilitaram o acesso a recursos privados no campo, simplificaram a emissão e deram mais versatilidade às Cédulas de Produto Rural (CPR) e a criaram os fundos de investimentos (Fiagro), a proposta foi batizada de “Lei do Agro 3”.

Os objetivos são dar mais segurança jurídica aos atores envolvidos, sobretudo os credores em cenário de endividamento, ajustar o regramento sobre os títulos privados do agronegócio para dar mais estabilidade a esses instrumentos e ampliar a oferta de recursos, com novas estratégias de captação.

Entre as mudanças previstas estão a retirada da obrigatoriedade de apresentação de projeto técnico para custeio agropecuário; a criminalização da venda casada no crédito rural; a criação de uma casa registradora para as garantias; a criação do sistema de alienação fiduciária; a facilitação para ingresso de capital estrangeiro para a agricultura; e o aperfeiçoamento da lei para a operacionalização do fundo garantidor do agro.

A proposta, debatida pela Câmara Temática de Modernização do Crédito (Modercred) do Ministério da Agricultura, foi finalizada em março e será levada para avaliação do ministro André de Paula. Caso não haja encaminhamento no Executivo, o tema será submetido à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), para que seja apresentado como projeto de lei ao Congresso.

Na avaliação da Modercred, fragilidades do mercado atrapalham o fluxo de recursos ao agronegócio e ao financiamento da produção, como o custo elevado do capital, o excesso de burocracia para constituir garantias e a insegurança jurídica enfrentada pelos credores.

Guilherme Rios, presidente da Modercred e assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), disse que a ideia é garantir que o mercado do crédito privado continue em crescimento. “Consideramos que seria uma microrreforma desses instrumentos para facilitar o crédito, retirar esses entraves para as empresas de mercado de capital e produtores, mas também garantir segurança jurídica”, afirmou ao Valor.

A CNA coordenou a criação do texto. O trabalho foi liderado por José Angelo Mazzillo Júnior, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e responsável pelas Leis do Agro 1 e 2.

No caso das CPRs, principal instrumento de financiamento da produção hoje, com mais de R$ 563 bilhões em estoque, uma das propostas é deixar claro a permissão para emissão do título pelas empresas que comercializam os produtos do agro, como as revendedoras de insumos, que poderão usar fertilizantes como lastro. A avaliação é que essas companhias são elos da cadeia do agronegócio que favorecem o melhor financiamento do setor primário.

A proposta prevê a ampliação do escopo da alienação fiduciária a todos os produtos rurais definidos na Lei e uniformizado o prazo para registro dos títulos de crédito do agronegócio para 30 dias corridos, período já definido para os Certificados de Depósitos Agropecuários (CDAs) Warrant Agropecuário (WA). O plano é combater o duplo lastro, tipificando a prática como crime.

Fiagros

Em relação aos Fiagros, que somavam R$ 48 bilhões em estoque em março de 2025, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a proposta é dar simetria tributária para os FIIs, que ainda têm tributação de rendimentos na fonte, o que restringe o escopo de atuação dessa modalidade e gera fuga para fundos de direitos creditórios (FIDCs), que são isentos. Ou seja, estender a isenção aos FII.

Nos títulos, a Modercred quer permitir que as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCAs) e os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) possam ser lastreados em CPRs. “Vimos uma oportunidade de canalizar mais recursos para o setor, pegando a carteira de CPRs e empacotando como letra de crédito”, disse Rios.

A proposta inclui comandos para melhorar a transparência dos CDA/WA, como a possibilidade de registro e de identificação dos produtos vinculados a esses papéis e seus locais de armazenamento.

Segundo Rios, haverá um esforço específico para aumentar a atração de capital externo ao agronegócio. Uma das propostas é isentar de tributação de imposto de renda o investimento estrangeiro no setor, com a extensão do tratamento dado a aportes em títulos públicos atualmente. Outra desoneração prevista é para o IOF nas operações de câmbio nos CRAs.

Demais títulos do agro

Outra mudança é a denominação em moeda estrangeira para os diversos títulos (CPR, LCA, CDCA, CRA, CR e Fiagro), além da permissão para abertura de conta em moeda estrangeira para gestão da securitização de instrumentos registrados no exterior ou em moeda estrangeira. “A intenção é possibilitar que o produtor com hedge natural tenha acesso a esses mercados para ter crédito direto e fortalecer as linhas em dólar”, afirmou Rios.

Há ainda a proposta para permitir o investimento do capital estrangeiro em Fiagro de terras, com prazo determinado e estrutura de gestão profissional no Brasil, com o propósito de obter retorno por meio de apreciação do capital investido, renda ou ambos.

No caso do fundo garantidor, a proposta retira limites de aportes do governo previstos em lei e deixa em aberto a possibilidade de abastecimento do FGO. Também serão incluídas operações de custeio no rol da carteira garantida pelo mecanismo. As informações são do site Globo Rural.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Econômia Há 1 hora

Beneficiários de programas sociais sem cadastro biométrico ganham mais prazo para fazer nova identidade

Pelas novas regras, beneficiários de programas sociais que ainda não têm nenhum cadastro biométrico terão de emitir a nova Carteira de Identidade Nacional até janeiro de 2027

 (Foto: Shutterstock)
Inflação Há 2 horas

Mercado eleva previsão da inflação para 4,36% este ano

Em meio às tensões causadas pela guerra no Oriente Médio, a previsão para a inflação deste ano foi elevada, pela quarta semana seguida.

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Mercado eleva previsão da inflação para 4,36% este ano

Estimativa para o crescimento da economia é 1,85%
Economia Há 11 horas

Axi Lança Série Gratuita de Webinars de Forex para Capacitar Novos traders na América Latina

A renomada trader e coach de mentalidade Bárbara Moreno lidera uma iniciativa educacional para atender à crescente demanda por habilidades práticas...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 23 horas

Durigan assume Fazenda sob pressão fiscal e herda desafios de Haddad

Novo ministro enfrenta meta apertada e edição de medidas emergenciais

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
31° Sensação
3.06 km/h Vento
38% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

Guilherme Horn lança livro sobre inteligência artificial
Senado Federal Há 8 minutos

Sancionado reajuste para o Ministério Público da União
Câmara Há 8 minutos

Sancionada lei que reajusta em 8% salário de funcionários do Ministério Público e do Conselho do Ministério Público
Geral Há 8 minutos

Começa hoje prazo para biometria em programas sociais
Esporte e lazer Há 8 minutos

Com financiamento do governo do Estado, Circuito Estadual de Skate terá quatro etapas em abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,21%
Euro
R$ 5,94 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,673,90 +4,29%
Ibovespa
187,923,95 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias