Beneficiários de programas sociais sem cadastro biométrico ganham mais prazo para fazer nova identidade

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) informou nesta segunda-feira (6) que foi estabelecido um novo cronograma para o uso das bases biométricas na concessão ou renovação de benefícios sociais.

De acordo com a pasta, os beneficiários de programas sociais que ainda não têm nenhum cadastro biométrico terão de emitir a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) até janeiro de 2027.

Já quem é beneficiário ou tem cadastro biométrico do Tribunal Superior Eleitoral ou da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou passaporte, a CIN só passará a ser obrigatória em janeiro de 2028.

Antes da mudança, as pessoas que buscassem um benefício poderiam ser impactadas a partir de maio deste ano. Segundo o governo, a mudança serve para que os cidadãos tenham mais tempo para fazer o cadastro biométrico de forma gratuita a partir da CIN. Além disso, garante que nenhuma pessoa será prejudicada.

Como fazer

O primeiro passo para a emissão da carteira de identidade nacional, de acordo com o Ministério da Gestão, é acessar o gov.br/identidade, entrar no link de agendamento de seu estado e marcar a coleta da biometria.

No dia da emissão, o governo explicou que é necessário levar a certidão de nascimento ou de casamento. Caso seja do interesse, a versão digital da CIN também possibilita a inclusão de outros documentos, como a CNH ou o título de eleitor.