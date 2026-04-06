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Beneficiários de programas sociais sem cadastro biométrico ganham mais prazo para fazer nova identidade

Pelas novas regras, beneficiários de programas sociais que ainda não têm nenhum cadastro biométrico terão de emitir a nova Carteira de Identidade Nacional até janeiro de 2027

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
06/04/2026 às 14h01
Beneficiários de programas sociais sem cadastro biométrico ganham mais prazo para fazer nova identidade
(Foto: Divulgação)

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) informou nesta segunda-feira (6) que foi estabelecido um novo cronograma para o uso das bases biométricas na concessão ou renovação de benefícios sociais.

De acordo com a pasta, os beneficiários de programas sociais que ainda não têm nenhum cadastro biométrico terão de emitir a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) até janeiro de 2027.

Já quem é beneficiário ou tem cadastro biométrico do Tribunal Superior Eleitoral ou da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou passaporte, a CIN só passará a ser obrigatória em janeiro de 2028.

Antes da mudança, as pessoas que buscassem um benefício poderiam ser impactadas a partir de maio deste ano. Segundo o governo, a mudança serve para que os cidadãos tenham mais tempo para fazer o cadastro biométrico de forma gratuita a partir da CIN. Além disso, garante que nenhuma pessoa será prejudicada.

Como fazer

O primeiro passo para a emissão da carteira de identidade nacional, de acordo com o Ministério da Gestão, é acessar o gov.br/identidade, entrar no link de agendamento de seu estado e marcar a coleta da biometria.

No dia da emissão, o governo explicou que é necessário levar a certidão de nascimento ou de casamento. Caso seja do interesse, a versão digital da CIN também possibilita a inclusão de outros documentos, como a CNH ou o título de eleitor.



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