Medicamentos para intubação serão distribuídos nesta terça (1) e quarta-feira (2) para 42 municípios

Hospitais e serviços de emergência de 42 municípios receberão entre terça (1/6) e quarta-feira (2/6) lotes de medicamentos para uso durante o procedimento de intubação de pacientes com Covid-19 e outras doenças respiratórias. Neste lote, serão entregues Haloperidol, Lidocaína, Suxametônio e Dexmedetomidina, itens que fazem parte do chamado kit intubação.

A distribuição será feita pela secretaria da Saúde (SES) e pelo Exército. As instituições contempladas prestam serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e foram escolhidas com base no levantamento semanal dos estoques desses insumos realizado pela SES com a rede hospitalar.

O 3º Grupamento Logístico entregará os medicamentos a partir do 3º Batalhão de Suprimentos, em Nova Santa Rita. Haverá dez rotas, e a mais próxima levará para Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão.

Até agora, foram entregues aos hospitais gaúchos mais de 630 mil unidades de medicamentos, adquiridos pelo Ministério da Saúde e pelo governo do Estado desde o início da pandemia.

O levantamento semanal realizado pela SES acompanha a quantidade dos 22 itens do kit intubação na rede hospitalar. Já foram adquiridos medicamentos no mercado nacional e internacional, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Estado.