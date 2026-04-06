Ministro André Mendonça desobriga Ibaneis de comparecer à CPI do Crime

O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha não precisa depor à CPI do Crime organizado, de acordo com decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Ibaneis havia sido convocado para falar nesta terça-feira (7), as 9h.

O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirma no requerimento de convocação que Ibaneis deve esclarecer as negociações para o Banco de Brasília (BRB), estatal do Distrito Federal, comprar o Banco Master ( REQ 310/2026 - CPIdoCrime ). O Banco Central não permitiu a compra e liquidou o Master em novembro de 2025 por fraudes no sistema financeiro.

A decisão do ministro André Mendonça, publicada na quinta-feira (2), também desobriga Ibaneis de falar, caso compareça à CPI. Inicialmente convidado pela comissão, o ex-governador e pré-candidato ao Senado pelo Distrito Federal não compareceu em duas reuniões marcadas em dezembro e fevereiro. Em reação, a CPI aprovou a convocação no dia 31 de março.

Polícia penal

No outro depoimento do dia, André de Albuquerque Garcia deve auxiliar a CPI a compreender as ações do governo federal no controle das facções criminosas nos presídios e a aplicação de recursos no sistema penitenciário ( REQ 60/2025 - CPIdoCrime ). O convite foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE).