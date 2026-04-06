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Axi Lança Série Gratuita de Webinars de Forex para Capacitar Novos traders na América Latina

A renomada trader e coach de mentalidade Bárbara Moreno lidera uma iniciativa educacional para atender à crescente demanda por habilidades práticas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/04/2026 às 04h42

SYDNEY, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, uma marca global de trading online, lançou uma série de webinars gratuitos de Forex em toda a América Latina, com o objetivo de ajudar os iniciantes a navegar com confiança pelo maior mercado financeiro do mundo.

O programa é liderado pela trader profissional e coach de mentalidade financeira Bárbara Moreno, conhecida como "A Mulher Roxa". Com mais de oito anos de experiência em trading e já tendo orientado mais de 4.000 alunos, Moreno combina a instrução técnica com insights comportamentais para equipar novos traders com o conhecimento e a disciplina necessários para o sucesso.

Primeiro Webinar: O que é o Mercado Forex e como ele funciona?

A sessão apresenta aos iniciantes:

  • Como o Forex opera e por que é o maior mercado do mundo
  • Principais conceitos: pares de moedas, pips, tamanhos de lotes e alavancagem
  • Principais sessões de trading e comportamento dos preços
  • Orientação prática para o início de um trading confiante

Inscreva-se no webinar gratuito aqui: https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_HQN5TniCRpq0ZGYRNrWYgA#/registration

Atendendo à Demanda por Educação Financeira Acessível

A América Latina está passando por um rápido crescimento no trading de varejo, aumentando a necessidade de uma educação financeira prática e acessível. A série de webinars aborda questões essenciais:

  • O que é negociação Forex e como ela funciona?
  • Como os iniciantes podem evitar erros comuns?
  • Quais são as estratégias eficazes de gerenciamento de riscos?
  • Como os traders desenvolvem consistência ao longo do tempo?

Moreno enfatiza o papel da mentalidade do trading:

"A maioria das pessoas não perde dinheiro por não ter informações suficientes — elas perdem devido a como pensam, sentem e tomam decisões sobre dinheiro."

Andrea Rebusco, Diretora Regional - Reino Unido, UE e LATAM da Axi, mencionou:

"A educação é fundamental para ajudar os novos traders a participar com responsabilidade. Este programa oferece conhecimento prático e a mentalidade necessária para o sucesso a longo prazo."

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading online que oferece acesso a forex, ações, índices, commodities e ativos digitais. Iniciativas como a Axi Select apoiam os traders em todo o mundo com educação, tecnologia e ferramentas profissionais.

Contato com a Mídia: [email protected]

Promovido pela AxiTrader LLC. Os derivativos OTC apresentam alto risco de investimento. O conteúdo pode não estar disponível em todas as regiões e não é um conselho de investimento.

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