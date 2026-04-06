Axi Lança Série Gratuita de Webinars de Forex para Capacitar Novos traders na América Latina

SYDNEY, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, uma marca global de trading online, lançou uma série de webinars gratuitos de Forex em toda a América Latina, com o objetivo de ajudar os iniciantes a navegar com confiança pelo maior mercado financeiro do mundo.
O programa é liderado pela trader profissional e coach de mentalidade financeira Bárbara Moreno, conhecida como "A Mulher Roxa". Com mais de oito anos de experiência em trading e já tendo orientado mais de 4.000 alunos, Moreno combina a instrução técnica com insights comportamentais para equipar novos traders com o conhecimento e a disciplina necessários para o sucesso.
Primeiro Webinar: O que é o Mercado Forex e como ele funciona?
A sessão apresenta aos iniciantes:
Inscreva-se no webinar gratuito aqui: https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_HQN5TniCRpq0ZGYRNrWYgA#/registration
Atendendo à Demanda por Educação Financeira Acessível
A América Latina está passando por um rápido crescimento no trading de varejo, aumentando a necessidade de uma educação financeira prática e acessível. A série de webinars aborda questões essenciais:
Moreno enfatiza o papel da mentalidade do trading:
"A maioria das pessoas não perde dinheiro por não ter informações suficientes — elas perdem devido a como pensam, sentem e tomam decisões sobre dinheiro."
Andrea Rebusco, Diretora Regional - Reino Unido, UE e LATAM da Axi, mencionou:
"A educação é fundamental para ajudar os novos traders a participar com responsabilidade. Este programa oferece conhecimento prático e a mentalidade necessária para o sucesso a longo prazo."
Sobre a Axi
A Axi é uma marca global de trading online que oferece acesso a forex, ações, índices, commodities e ativos digitais. Iniciativas como a Axi Select apoiam os traders em todo o mundo com educação, tecnologia e ferramentas profissionais.
Contato com a Mídia: [email protected]
Promovido pela AxiTrader LLC. Os derivativos OTC apresentam alto risco de investimento. O conteúdo pode não estar disponível em todas as regiões e não é um conselho de investimento.