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Postos de combustíveis são autuados pelo Procon após denúncias em cidade da Região

Durante as visitas, foram solicitadas informações sobre a formação e histórico dos preços praticados pelos estabelecimentos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Prefeitura de Horizontina
03/04/2026 às 07h55
Postos de combustíveis são autuados pelo Procon após denúncias em cidade da Região
(Foto: Divulgação Prefeitura de Horizontina)

Nesta semana, em Horizontina, postos de combustíveis foram autuados pelo PROCON após fiscalização identificar aumento de preços sem justa causa durante os reajustes anunciados no mês de março.

A ação foi motivada por denúncias recebidas pelos canais oficiais da Prefeitura – PROCON e Ouvidoria, reforçando a importância da participação da comunidade na fiscalização.

De acordo com a Coordenadora do Procon, Loiva Bispo, as autuações têm como base o Artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a elevação de preços sem justificativa e a obtenção de vantagem excessiva.

➡️ “Não estamos tabelando preços, estamos combatendo a ilegalidade da margem de lucro abusiva sobre estoques antigos”, destaca.

Durante as visitas, foram solicitadas informações sobre a formação e histórico dos preços praticados pelos estabelecimentos antes e após os reajustes.

⚖️ O Procon reforça: o livre mercado permite ajustes, mas não justifica aumentos imediatos sem relação com o custo real do produto.

👉 Fique atento, consumidor:
✔️ Exija a nota fiscal
✔️ Registre os preços (fotos ajudam)
✔️ Denuncie divergências ou valores abusivos

A ação busca garantir equilíbrio nas relações de consumo e proteger o cidadão contra práticas abusivas.


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