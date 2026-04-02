FEICAP 2026 terá entrada gratuita após cancelamento dos shows

A FEICAP 2026 terá uma mudança importante em sua programação neste ano. Após o cancelamento dos shows musicais, a entrada será gratuita em todos os dias de feira.

O anúncio foi feito pelo vice-prefeito Rodrigo Ipê e pela presidente Beatriz Vargas. A decisão busca tornar o evento mais acessível e ampliar a participação do público.

A feira acontece de 16 a 21 de abril, em Três Passos. A organização confirmou o cancelamento das apresentações por baixa procura de ingressos.

Entre os shows cancelados estavam Israel & Rodolffo. Também não se apresentarão Traia Veia e Hugo & Guilherme. A decisão foi tomada em conjunto com a comissão organizadora do evento.

Mesmo sem os shows, a feira será realizada normalmente em todos os setores.

A proposta de fomentar negócios e promover conhecimento está mantida.

Além disso, o público seguirá contando com diversas opções de entretenimento. A organização reforça o compromisso de realizar uma edição grandiosa. A expectativa é de grande público com a gratuidade durante toda a programação.

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