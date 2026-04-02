Prefeituras da Região Celeiro alteram horários na véspera de feriado; Tenente Portela mantém atendimento normal

A Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) informou como será o funcionamento das prefeituras nesta quinta-feira (2), véspera de feriado. Dos 21 municípios integrantes, 13 optaram por reduzir o horário de atendimento, um decretou ponto facultativo e sete seguem com expediente habitual.

Entre as cidades com horário diferenciado, algumas terão atendimento apenas pela manhã, com variações conforme cada administração municipal. Já outros municípios da região mantêm o funcionamento normal ao longo do dia.

Entre as prefeituras que seguem com atendimento regular estão Crissiumal, Tenente Portela e Três Passos.

Em relação à coleta de resíduos, a Prefeitura de Humaitá informou que o recolhimento do lixo orgânico será realizado no sábado (4) pela manhã, não ocorrendo na Sexta-feira Santa (3). Já em Sede Nova, o serviço será suspenso no feriado e retomado normalmente na segunda-feira (6).

(Foto: Divulgação / Amuceleiro)

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp