Chuva forte deixa uma pessoa morta em São Gonçalo

A forte chuva que caiu na noite de ontem (30) sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro fez uma vítima fatal no município de São Gonçalo. Um muro desabou sobre um carro no bairro de Tribobó, deixando uma pessoa morta e três feridas. A ocorrência foi na Rua Dalva Raposo, número 100, por volta das 22h.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros, as vítimas retiradas dos escombros são Maria H. de Souza, de 53 anos, com gravidade média de ferimentos, Claudio P. dos Santos de 52 anos, com ferimentos leves, e a menor identificada como S., de 11 anos, com gravidade média. Ana P. de Oliveira foi encontrada morta no local do acidente e não teve a idade informada. Os feridos foram levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Chuvas fortes

A cidade do Rio de Janeiro entrou em Estágio de Atenção às 19h30 de ontem, o terceiro nível em uma escala de cinco. O alerta significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o Estágio de Mobilização foi retomado às 23h30 do domingo.

Sirenes do sistema Alerta Rio chegaram a ser acionadas e houve interdição temporária da Avenida Niemeyer e da Estrada Grajaú-Jacarepaguá. Houve queda de árvores no Jardim América, em Cascadura, na Abolição, em Cavalcanti, Tijuca, Jardim Botânico, Brás de Pina, Penha, Inhaúma, Complexo do Alemão e em Laranjeiras.

Foram registrados bolsões de água hoje (31) na Avenida Brasil, em Madureira e no Jardim América, além de São Conrado, Aterro do Flamengo, Catete, Glória, Humaitá, Gamboa, Botafogo, Leblon, Barra da Tijuca, Muzema, Rocinha, Cascadura e Madureira.

Segundo o Alerta Rio, os maiores acumulados de chuva entre as 16h de ontem e a meia-noite, no intervalo de 15 minutos, foram registrados em Campo Grande (27,6 às 19h30), Saúde (24,0 mm às 19h45), Irajá (23,8 mm às 19h30), Barra/Riocentro (23,2 mm às 20h) e na Urca (22,2 mm às 19h45). Para o intervalo de 1 hora, os maiores acumulados foram na Barra/Riocentro (55,6 mm às 20h30), na Estrada Grajaú/Jacarepaguá (46,0 mm às 20h15), no Grajaú (45,4 mm às 20h30), em Campo Grande (43,2 mm às 20h15) e na Urca (42,2 mm às 20h15).

Previsão do tempo

Para hoje, a previsão do Alerta Rio é de chuva fraca a moderada a qualquer momento e de pancadas de chuva que podem chegar ocasionalmente forte à noite, devido à passagem de uma frente fria pela região Sudeste. Os ventos ficam fracos a moderados e as temperaturas em declínio, com mínima de 18°C e máxima de 25°C.

Amanhã, o céu fica nublado com previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Na quarta-feira deve ocorrer redução da nebulosidade e não há mais previsão de chuva para a cidade. Porém, com a chegada de outra frente na quinta-feira (3), há previsão de chuva fraca a moderada à noite, em pontos isolados.

A Marinha do Brasil envia aviso de ressaca com alerta para ondas de até 2,5 metros de altura na orla do município até as 21h de amanhã.