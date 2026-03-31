Senado fará homenagem a corretores de imóveis e administradores

O Senado fará sessões especiais para homenagear duas categorias profissionais: a dos corretores de imóveis e a dos administradores. As datas das duas sessões ainda serão marcadas.

Para confirmar essas homenagens, o Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (31) dois requerimentos, ambos apresentados pelo senador Izalci Lucas (PL-DF).

No RQS 890/2025 , Izalci destaca que o corretor é responsável por intermediar negociações, informar o comprador sobre as características do imóvel e da região, avaliar o valor comercial da propriedade e verificar a documentação das partes envolvidas. Também lembra que no dia 27 de agosto se comemora o Dia Nacional do Corretor de Imóveis.

Já no RQS 891/2025 , o senador ressalta que os administradores são essenciais não apenas para as empresas, mas também para a vida cotidiana. Ele afirma, nesse requerimento, que a ausência de um administrador qualificado está diretamente vinculada ao grande número de empresas que encerram suas atividades nos primeiros anos de existência.