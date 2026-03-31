Chico Rodrigues aponta desafios com fluxo migratório em Roraima

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR), durante pronunciamento em Plenário nesta terça-feira (31), destacou a atuação da Operação Acolhida no atendimento a imigrantes venezuelanos. Ele disse que a iniciativa é uma resposta humanitária à crise migratória na região.

O parlamentar ressaltou que a operação envolve uma articulação entre governo federal, estados, municípios e instituições parceiras. Ele também salientou a importância da atuação das Forças Armadas nessas ações.

— É uma operação que é realizada com humanidade, com responsabilidade e, acima de tudo, com a esperança daquelas pessoas que foram afetadas pelas relações políticas do país vizinho, a Venezuela — afirmou.

Rodrigues também apontou o impacto da imigração sobre os serviços públicos locais. Segundo ele, áreas como saúde, educação e infraestrutura têm registrado pressão adicional, o que exige apoio institucional para garantir condições adequadas à população local e aos imigrantes.

— A pressão sobre os serviços públicos e a demanda adicional por atendimento no que se refere à saúde, à educação, à moradia e à infraestrutura têm sido intensas. O impacto sobre a população roraimense é real e merece todo o apoio institucional necessário, para que as condições de vida de brasileiros e imigrantes sejam preservadas com equidade e dignidade — disse.