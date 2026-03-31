Zequinha Marinho alerta para situação econômica do Pará

Em pronunciamento nesta terça-feira (31), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) criticou a atuação do governo do Pará em relação à economia do estado — cuja situação, segundo ele, é “preocupante”.

Segundo o parlamentar, dados recentes indicam que mais de 70% das famílias paraenses iniciaram 2026 com algum tipo de dívida. Esse cenário, ressaltou ele, compromete a renda e a qualidade de vida da população.

— Esse é um dado de um grito silencioso que ecoa a falta de oportunidades, a precariedade dos empregos e a dificuldade que os paraenses enfrentam para conseguir recursos financeiros estáveis, que lhes permitam saldar suas dívidas e construir um futuro com um pouquinho mais de segurança — afirmou.

Para Zequinha, o aumento do endividamento das famílias paraenses está vinculado à baixa formalização no mercado de trabalho, o que torna necessário maior geração de empregos formais e desenvolvimento econômico e social.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly