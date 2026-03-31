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Senado fará entrega da Comenda Nise Magalhães da Silveira no dia 7

O Senado promove na próxima terça-feira (7) uma sessão especial para a entrega da Comenda Nise Magalhães da Silveira. O prêmio reconhece personalid...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
31/03/2026 às 18h04
Senado fará entrega da Comenda Nise Magalhães da Silveira no dia 7
O prêmio, que reconhece personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de técnicas de saúde e condições de tratamento humanizado, leva o nome da médica brasileira - Foto: Arquivo Nise da Silveira

O Senado promove na próxima terça-feira (7) uma sessão especial para a entrega da Comenda Nise Magalhães da Silveira. O prêmio reconhece personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de técnicas de saúde e condições de tratamento humanizado no Brasil. A cerimônia terá início às 10 horas, no Plenário da Casa.

Esta será a primeira edição da premiação, que terá quatro agraciados, entre eles a própria médicaNise Magalhães da Silveira, homenageadain memoriam. Falecida em 1999, ela se destacou por transformar o tratamento em saúde mental no país ao defender abordagens humanizadas, em oposição a práticas invasivas como o eletrochoque e a lobotomia. Atuando no Rio de Janeiro, Nise implantou experiências pioneiras de terapêutica ocupacional baseadas na expressão artística e no vínculo afetivo com os pacientes. Em 1952, fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, referência em estudos sobre arte e saúde mental.

Outro homenageado será o engenheiroGuilherme Thiago de Souza, CEO do Grupo Roboris, que desenvolveu um modelo de capacete para ventilação não invasiva que foi utilizado no enfrentamento da pandemia de covid-19. De acordo com o senadorHamilton Mourão(Republicanos-RS), que indicou o nome de Guilherme para receber a comenda, essa inovação permitiu a remoção de pacientes em UTI aérea e foi utilizada em sete estados brasileiros, contribuindo para salvar milhares de vidas.

Também será agraciada a médicaLudhmila Abrahão Hajjar, professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e integrante da equipe do Hospital das Clínicas. A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), que a indicou para a comenda, destacou a atuação da médica nas áreas de cardiologia e medicina intensiva, especialmente em cuidados de alta complexidade e na formação de profissionais de saúde.

Sheila Christina Santos Moraes será outra homenageada. Diretora de um centro de atenção psicossocial em Maceió (AL), ela foi indicada pela senadora Dra. Eudócia (PL-AL). A parlamentar ressaltou a atuação de Sheila na promoção do cuidado comunitário em saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

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