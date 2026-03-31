Confúcio pede rigor na criação de cursos em universidades públicas

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (31), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou que o ensino superior brasileiro enfrenta desafios relacionados à evasão e à qualidade na formação. Para ele, embora o país tenha ampliado o acesso à graduação nas últimas décadas, esse avanço ocorreu acompanhado da expansão da educação à distância (EAD) e do crescimento do número de instituições privadas. Isso, segundo ele, exige avaliação criteriosa dos resultados.

— Essa modalidade de ensino vem crescendo muito e é mais barata. Hoje eu vejo aí até alguns cursos, como cursos da área de exatas, como educação à distância. Eu não consigo entender como é que faz veterinária, faz agronomia, faz qualquer curso por educação à distância. Isso nos obriga a fazer uma pergunta essencial: que tipo de formação nós estamos oferecendo? — questionou.

O parlamentar defendeu maior planejamento na criação e manutenção de cursos em universidades públicas, com base na demanda real de estudantes e no aproveitamento das estruturas existentes. Segundo ele, há cursos com baixa adesão e número reduzido de formandos, o que compromete a eficiência do investimento público.

— Em alguns casos, um professor que poderia estar formando centenas de estudantes ao longo dos anos não consegue formar nem a metade, nem um terço. Os professores das universidades públicas são doutores, são pós-doutores. O investimento altíssimo que o governo faz e aplica nesses professores, às vezes, não tem retorno, não tem correspondência com o alunado presente. Temos que planejar a educação para que se tenha maior proveito, abrir mesmo as portas das universidades para quem quer estudar — disse.