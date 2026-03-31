Cleitinho defende debate sobre escala 6x1

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (31), defendeu o debate sobre a escala de trabalho 6x1 — sistema em que o trabalhador exerce suas atividades por seis dias consecutivos seguidos de uma folga, desde que respeitado o limite de 44 horas semanais.



Segundo ele, a remuneração recebida é insuficiente diante das despesas básicas — e, por isso, o debate sobre essa escala deveria ser prioridade.

— Isso aqui deveria ser a pauta mais importante do Brasil. Enquanto a gente fica brigando de esquerda e direita, o trabalhador está recebendo R$ 50 para trabalhar oito horas por dia — protestou.

Cleitinho também criticou a diferença entre a remuneração do trabalhador e a de agentes públicos, além de questionar benefícios pagos a integrantes do Judiciário, entre outros. Ele propôs a revisão de auxílios e a redução das despesas públicas, com foco na valorização do trabalhador e do setor produtivo.

— Já passou da hora de a gente dar um fim nos supersalários. Essa discussão tem de ocorrer aqui também. É com isso que a gente vai mudar o país — disse.