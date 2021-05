Covid-19: Rio de Janeiro inicia vacinação geral por idade

O município do Rio de Janeiro inicia nesta segunda-feira (31) a vacinação contra covid-19 por faixa etária, após cobrir os grupos prioritários de idosos e de pessoas com deficiência e com comorbidades, encerrado no sábado (29). Hoje, poderão se vacinar mulheres com 59 anos e amanhã (1ª) os homens dessa idade. Na quarta-feira (2) podem comparecer qualquer pessoa com 59 anos ou mais.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que o calendário segue o escalonamento etário, reduzindo gradativamente a faixa etária, sempre com três dias para cada idade: primeiro mulheres, depois homens; e o terceiro é uma repescagem para quem perdeu o seu dia. O cronograma do mês de junho encerra-se com pessoas de 51 anos ou mais.

Segundo a SMS, a previsão é alcançar, em cinco meses – até 23 de outubro – toda a população residente na cidade acima de 18 anos, com meta de 90% de cobertura. Com isso, devem ser imunizadas contra a covid-19 4,7 milhões de pessoas, o que representa 75% da população total. O calendário completo pode ser consultado no site coronavírus.rio/vacina.

De acordo com a prefeitura, até a última quinta-feira (27), mais de 2 milhões de pessoas haviam tomado a primeira dose, o que representa 31% da população carioca. Um total de 946.290 já recebeu também a segunda dose e completou o esquema imunizante. O grupo dos idosos alcança 97,7% de cobertura com a primeira dose.

A data para aplicação da segunda dose é anotada a lápis no comprovante de vacinação que a pessoa recebe ao tomar a primeira dose. Se estiver com a segunda aplicação em atraso, a pessoa deve retornar ao local de vacinação onde tomou a primeira o quanto antes.