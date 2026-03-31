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Brigada Militar promove palestras educativas em escolas de Vista Gaúcha

Atividade abordou cidadania, combate ao bullying e prevenção à violência

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com Informações Comunicação Social 7º BPM
31/03/2026 às 16h04
Brigada Militar promove palestras educativas em escolas de Vista Gaúcha
Foto: Divulgação Comunicação Social 7º BPM

A Brigada Militar, por meio do 7º BPM, realizou palestras educativas na manhã desta terça-feira (31), no município de Vista Gaúcha. As atividades aconteceram nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Nelso Piccinini e Senador Pinheiro Machado.

Durante os encontros, foram abordados temas relacionados aos direitos e deveres do cidadão. Os policiais também destacaram o combate ao bullying, alertando sobre suas consequências no ambiente escolar e social.

Além disso, os alunos receberam orientações sobre como prevenir e enfrentar esse tipo de situação. Outro ponto importante foi a abordagem sobre a violência contra a mulher.

A iniciativa buscou conscientizar os estudantes sobre respeito, dignidade e convivência saudável. A ação teve caráter preventivo e educativo, fortalecendo a relação entre polícia e comunidade.

Segundo a Brigada Militar, atividades como essa contribuem para a promoção da segurança pública. A proposta é levar informação e conscientização, especialmente entre crianças e adolescentes.

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