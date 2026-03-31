Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara de Tenente Portela aprova projeto para incorporação de bens ao patrimônio público

Medida autoriza o município a receber doação de bens móveis do CIGRES, fortalecendo a gestão de resíduos sólidos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
31/03/2026 às 10h48 Atualizada em 31/03/2026 às 11h15
Câmara de Tenente Portela aprova projeto para incorporação de bens ao patrimônio público
(Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela aprovou o Projeto de Lei nº 14, de 19 de março de 2026, que autoriza o Poder Executivo a receber, por meio de doação, bens móveis pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (CIGRES). A proposta também prevê a incorporação desses itens ao patrimônio público municipal.

De acordo com o texto do projeto, a iniciativa tem como objetivo aprimorar a estrutura e os serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos no município, garantindo melhores condições operacionais para as atividades desenvolvidas na área.

O documento foi devidamente registrado sob o nº 14 no Livro de Projetos de Leis, com tramitação formalizada em Tenente Portela no dia 19 de março de 2026. Após aprovação pelo Legislativo, o projeto segue para os trâmites legais necessários, incluindo sanção do Executivo municipal.

A medida é considerada importante para o fortalecimento das ações ambientais e para a ampliação da capacidade de atendimento do município na área de limpeza urbana e manejo de resíduos.

Os bens a serem recebidos pelo Município compreendem 01 (um) kit composto por:

I - 01 (um) veículo automotor MOBI LIKE, marca/motor: FIAT/1.0 NR, Placa: JBT5D07, Renavam: 01334485671, Chassi: 9BD341ACZPY857238, ano/modelo: 2022/2023, de cor branca;

II - 01 (um) notebook;

III - 01 (uma) câmera digital;

IV - 01 (um) equipamento de GPS portátil;

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Estiagem Há 3 horas

Redentora decreta situação de emergência devido à escassez de água

Medida terá validade de 180 dias e prevê ações para amenizar impactos da estiagem

 (Foto: Divulgação)
Produção local Há 3 horas

Vista Gaúcha promove a 4° edição da feira de peixe vivo com foco em produtores locais

Comercialização direta garante preços acessíveis e produto fresco à população

 (Foto: Divulgação)
Investimentos Há 6 horas

Três Passos investe mais de R$ 4 milhões e reforça frota com seis caminhões novos

Os novos veículos serão utilizados em serviços tanto na área urbana quanto no interior, ampliando as frentes de trabalho, especialmente na manutenção e recuperação de estradas.

 Cerimônia de inauguração da obra rodoviária foi realizada na manhã de sexta-feira (27/3), em Campo Santo (Foto: Benhur Nunes)
8,66 quilômetros Há 17 horas

Coronel Bicaco inaugura obra rodoviária cujo investimento supera o valor de R$ 10 milhões

Trecho liga a BR-468 à comunidade de Campo Santo

 Texto foi apreciado e aprovado por unanimidade na sessão ordinária de segunda-feira (23/3) (Foto: Diones Roberto Becker)
Revisão geral Há 17 horas

Projeto aprovado no Legislativo de Coronel Bicaco garante aumento nos vencimentos dos servidores

Revisão geral anual é prevista na Constituição Federal

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
32° Sensação
0.87 km/h Vento
38% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Interlig leva internet ao interior do Pará
Política Há 14 minutos

CPI do Crime Organizado convoca Ibaneis, Cláudio Castro e Campos Neto
Saúde Há 39 minutos

Fatores metabólicos silenciosos podem impactar emagrecimento
Obras Há 39 minutos

Governo do Estado entrega obra da Barragem Jaguari, que trará benefícios econômicos e mais segurança climática a São Gabriel
Câmara Há 39 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova reconhecimento da Marcha para Jesus como bem cultural do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,75%
Euro
R$ 6,00 -0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,638,95 +0,06%
Ibovespa
185,201,03 pts 1.47%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias