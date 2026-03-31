Redentora decreta situação de emergência devido à escassez de água

A Administração Municipal de Redentora declarou situação de emergência nas áreas afetadas pela estiagem, diante do agravamento da falta de chuvas que atinge o município.

A decisão foi tomada após a constatação de queda expressiva nos níveis de rios, açudes e fontes subterrâneas, comprometendo o abastecimento de água e trazendo reflexos ao meio ambiente e à rotina da população. O cenário, segundo o poder público, exige medidas mais amplas para enfrentamento da crise.

Mesmo com ações já em andamento para reduzir os efeitos da seca, a continuidade do período sem precipitações intensificou os impactos, tornando necessária a formalização do decreto conforme a legislação vigente.

Com validade de 180 dias, a medida permitirá a ampliação de iniciativas voltadas à assistência das famílias atingidas, além de estratégias de recuperação e suporte às áreas mais prejudicadas.

A administração municipal também reforça o apelo à comunidade para o uso responsável da água, destacando a importância de evitar desperdícios neste período crítico. A colaboração da população é considerada fundamental para minimizar os efeitos da estiagem enquanto perdurar a situação.