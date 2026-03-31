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Vista Gaúcha promove a 4° edição da feira de peixe vivo com foco em produtores locais

Comercialização direta garante preços acessíveis e produto fresco à população

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações ASCOM de prefeitura de Vista Gaúcha
31/03/2026 às 10h24
Vista Gaúcha promove a 4° edição da feira de peixe vivo com foco em produtores locais
(Foto: Divulgação)

Os moradores de Vista Gaúcha terão, a partir desta quarta-feira (1º), mais uma oportunidade de adquirir peixe fresco diretamente de quem produz. A quarta edição da Feira do Peixe Vivo será realizada até quinta-feira (2), em um espaço organizado em frente à Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, próximo à Casa do Feirante.

A iniciativa reúne piscicultores do município, fortalecendo a cadeia produtiva local e incentivando o consumo de alimentos frescos. Participam desta edição produtores como Elton Locatelli, Carlos Piscinini e Volney Vagni, que disponibilizam ao público espécies como carpas e tilápias, mantidas vivas até o momento da escolha pelo consumidor.

Segundo o vice-prefeito e responsável pela pasta da agropecuária e meio ambiente, André Júnior Danette, a estrutura do evento foi planejada para oferecer condições adequadas tanto aos produtores quanto aos compradores. O suporte inclui sistemas de oxigenação instalados nos tanques, garantindo a qualidade dos peixes durante toda a comercialização.

Os valores variam conforme o tipo e o peso dos exemplares. Tilápias com peso entre 800 gramas e dois quilos são vendidas a R$ 15 por quilo, enquanto carpas de até cinco quilos custam R$ 20 o quilo. Peixes que ultrapassam esse peso têm preço fixado em R$ 22 por quilo.

A feira também conta com apoio técnico de instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e o Sindicato Rural de Tenente Portela, reforçando a organização e a assistência aos participantes.

O atendimento ao público ocorre das 9h às 17h na quarta-feira e das 9h às 16h na quinta-feira. A expectativa é de que o evento movimente a comunidade e valorize ainda mais a produção regional.

 
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