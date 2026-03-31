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Três Passos investe mais de R$ 4 milhões e reforça frota com seis caminhões novos

Os novos veículos serão utilizados em serviços tanto na área urbana quanto no interior, ampliando as frentes de trabalho, especialmente na manutenção e recuperação de estradas.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Prefeitura de Três Passos
31/03/2026 às 07h33
Três Passos investe mais de R$ 4 milhões e reforça frota com seis caminhões novos
(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Três Passos investiu R$ 4.014.269,48 na aquisição de seis caminhões novos Volkswagen 0 km para reforçar a frota municipal. Os veículos foram entregues na tarde de ontem (30) no parque de máquinas e fazem parte das ações de modernização e ampliação da capacidade operacional do município.

Do total, quatro caminhões modelo 6×4, ano 2026, equipados com caçamba, foram destinados às Secretarias Municipal de Transportes e Agricultura. Cada veículo custou R$ 704.567,37, somando R$ 2.818.269,48 por meio de adesão à ata de registro de preços do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte do Rio Grande do Sul (COMUNORS), via pregão eletrônico.

Outros dois caminhões, também modelo 6×4 e ano 2026, foram adquiridos sem caçamba, com possibilidade de adaptação de diferentes carrocerias, foram destinados a Secretaria de Agricultura, ao valor de R$ 598.000,00 cada, totalizando R$ 1.196.000,00 por meio de adesão à ata do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio (CIPLAM).

Os novos veículos serão utilizados em serviços tanto na área urbana quanto no interior, ampliando as frentes de trabalho, especialmente na manutenção e recuperação de estradas. Com isso, o município busca ampliar a eficiência das equipes e garantir maior agilidade no atendimento das demandas de infraestrutura.


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