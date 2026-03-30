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Coronel Bicaco inaugura obra rodoviária cujo investimento supera o valor de R$ 10 milhões

Trecho liga a BR-468 à comunidade de Campo Santo

Por: Editoria Local Fonte: ASCOM Coronel Bicaco
30/03/2026 às 20h48 Atualizada em 30/03/2026 às 21h18
Coronel Bicaco inaugura obra rodoviária cujo investimento supera o valor de R$ 10 milhões
Cerimônia de inauguração da obra rodoviária foi realizada na manhã de sexta-feira (27/3), em Campo Santo (Foto: Benhur Nunes)

A inauguração dos 8,66 quilômetros da pavimentação asfáltica enalteceu o esforço financeiro do Município para qualificar a infraestrutura viária, reconhecendo a importância e valorizando Campo Santo, Paineira e Reassentamento – localidades com enorme potencial produtivo e responsáveis por mais da metade do retorno tributário de Coronel Bicaco.

A cerimônia realizada na manhã de sexta-feira (27/3), em Campo Santo, reuniu autoridades locais e estaduais; empresários; representantes de entidades, do BRDE e de empresas; assessores parlamentares; produtores rurais; convidados; lideranças das comunidades; moradores e imprensa regional.

Durante o protocolo, ocorreram diversos discursos com ênfase no expressivo investimento público e a geração de novas perspectivas de crescimento para aquela parte do Município.

O secretário municipal de Obras, Joceli Gomes, salientou que o trecho pavimentado favorecerá o escoamento das produções agrícolas. — Isso é uma conquista para as comunidades, mas só aconteceu graças ao empenho do Poder Executivo e pela coragem dos vereadores que aprovaram o projeto — frisou. Ele lembrou que muitas pessoas duvidavam que o asfalto seria finalizado. — Agora está aqui para todos desfrutarem da melhor forma possível — acrescentou.

— Quero parabenizar a Administração Municipal pelo esforço e hoje podemos ter essa obra concluída — disse o presidente do Poder Legislativo, Paulo Leandro Diniz. O edil ressaltou que Campo Santo, Paineira e Reassentamento são essencialmente agrícolas e, que a pavimentação da estrada, era uma antiga reivindicação. — É muito bom ver o dinheiro dos impostos sendo aplicados em melhorias — revelou.

O secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, afirmou que o momento era para comemorar a conquista, porque os desafios são inúmeros. — Eu lembro das várias reuniões que tivemos para que essa obra fosse incluída no programa Pavimenta e financiada pelo BRDE. E hoje a gente pode celebrar esse compromisso construído coletivamente — ponderou.

Beto Fantinel reiterou que a ligação asfaltada da BR-468 até Campo Santo representa desenvolvimento, dignidade e oportunidades para as localidades. — O Governo do Estado recuperou a capacidade de investir nos municípios e de manter parcerias como essa do programa Pavimenta. Conseguimos retomar o protagonismo — destacou. — A política serve para enfrentar os problemas e melhorar a vida das pessoas — complementou.

— Essa inauguração é um ato extraordinário — enfatizou Artur Souto, chefe de gabinete do deputado Gilmar Sossella, na Assembleia Legislativa. — Essa pavimentação é fruto de muitas mãos, muitas lutas — sublinhou. Ele ainda mencionou que o Município está sendo contemplado por outras ações do Governo do Estado, como o RS Qualificação Recomeçar e as Carretas do Saber.

— Este asfalto vai facilitar o acesso, o escoamento das produções e contribuir no desenvolvimento desta região de Coronel Bicaco — disse Artur Souto.

O vice-prefeito Paulo Hermel reforçou que a entrega da obra é um momento maravilhoso e histórico. — As solicitações por melhorias na estrada começaram há anos. As comunidades sempre sonharam com o asfalto — recordou. Ele relatou que um projeto que visava a contratação de financiamento para pavimentar a via vicinal chegou a tramitar no Poder Legislativo, mas acabou reprovado.

Paulo Hermel era vereador em 2020 quando o texto autorizando a operação de crédito junto ao BRDE foi aprovado. — Nós trabalhamos o projeto desde o início. Realizamos audiência pública, reuniões entre os edis e com os moradores — contou. O vice-prefeito lamentou que a matéria encontrou resistência e recebeu três votos contrários. — Isso deixou um pouco de mágoa, pois sabíamos que era a prioridade da região que mais produz no Município — confessou.

— Temos que festejar essa conquista, mas já pensar em novos investimentos. A Administração Municipal está focada em melhorar a vida da nossa população e promover o desenvolvimento de Coronel Bicaco — finalizou Paulo Hermel.

O prefeito Arleu Valadar Machado falou da felicidade de participar da inauguração da pavimentação até Campo Santo. — É uma obra de grande envergadura — ressaltou. Citou também que o investimento ultrapassa a marca de R$ 10 milhões e demonstra o compromisso da atual gestão com as comunidades.

O chefe do Poder Executivo lembrou das adversidades enfrentadas quando o trajeto de 8,66 quilômetros era de terra, principalmente em períodos mais chuvosos. — Carros, veículos do transporte escolar e caminhões com as produções ficavam presos nos atoleiros. Agora isso é coisa do passado — enfatizou.

Segundo o prefeito, o asfalto significa mais segurança, conforto e qualidade de vida para os moradores. — Esse investimento irá auxiliar no desenvolvimento e criação de empregos na região — comemorou. Ele agradeceu ainda os agricultores que cederam partes de suas lavouras para o desvio do trânsito durante a execução dos trabalhos na pista. Também enalteceu a determinação dos empreendedores que acreditam no potencial de Campo Santo, Paineira e Reassentamento.

Arleu Valadar Machado encerrou dizendo que quando o poder público tem vontade e coragem de fazer, os resultados aparecem e quem ganha é toda a sociedade.

Após os pronunciamentos, foi realizado o descerramento da fita inaugural, seguido de um almoço no salão comunitário de Campo Santo.

 

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