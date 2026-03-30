Edis autorizam repasse financeiro à APAE de Coronel Bicaco

R$ 5,5 mil por mês. Este é o montante que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Coronel Bicaco receberá do Município para auxiliar no custeio da manutenção e gerenciamento do transporte de alunos atendidos na entidade. A transferência do recurso foi autorizada mediante aprovação, de maneira unânime, do Projeto de Lei nº 023/2026.

O repasse anual alcançará R$ 49 mil – provenientes do duodécimo do Poder Legislativo. A matéria entrou na ordem do dia na sessão ordinária de segunda-feira (23/3). — Tal ação demonstra sintonia entre os poderes, bem como vontade de auxiliar e valorizar essa importante instituição — diz um trecho da justificativa do Projeto de Lei.

Atualmente, a APAE tem mais de 70 alunos matriculados e é especializada na reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em qualquer idade. Os colegiais são atendidos por professora, assistente social, psicóloga, psicopedagoga, educador físico, terapeuta ocupacional, professor de música, nutricionista e médica.

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