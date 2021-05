Governador sanciona leis de estímulo à atividade econômica no RS

O governador Eduardo Leite sancionará, às 14h desta segunda-feira (31/5), oito projetos de lei e um projeto de lei complementar. Todos sãode autoria do Executivo e têm como intuito estimular a retomada econômica.

Além do governador, estarão presentes secretários de Estado, deputados estaduais e presidentes de entidades civis.

Devido às restrições impostas pela pandemia de coronavírus, a imprensa poderá acompanhar o ato ao vivo pelos canais oficiais do Estado na internet (YouTube e Facebook).

AVISO DE PAUTA

O quê:ato de sanção de leis de estímulo à atividade econômica no RS

Quando:segunda-feira (31/5), às 14h

Plataforma: perfil do governo do Estado noYouTubee noFacebook