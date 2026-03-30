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Chico Rodrigues destaca ações em Roraima e critica polarização política

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (30), destacou a execução de emendas parlamentares no estado ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
30/03/2026 às 18h00
Chico Rodrigues destaca ações em Roraima e critica polarização política
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (30), destacou a execução de emendas parlamentares no estado de Roraima, com foco no apoio a produtores rurais. O parlamentar mencionou ações no município de Bonfim, onde acompanhou a entrega de equipamentos, e afirmou que os investimentos têm contribuído para fortalecer o setor.

O senador ressaltou a entrega de tratores, caminhões e outros implementos ao longo do mandato, voltados principalmente ao atendimento de pequenos produtores em diferentes municípios de Roraima. Segundo ele, os recursos têm ampliado a capacidade produtiva da agricultura familiar e contribuído para suprir necessidades locais.

A agricultura familiar deu um grande salto a partir das nossas ações. Já entreguei mais de cem tratores agrícolas nesses sete anos de mandato de senador da República, atendendo os pequenos produtores rurais da agricultura familiar, com caminhões também, com equipamentos na área da agricultura, arados, grades, carretas, colheitadeiras, plantadeiras, casas de farinha; tudo que vem, realmente, beneficiar o pequeno produtor rural do nosso estado— afirmou.

No discurso, Rodrigues também fez uma reflexão sobre a polarização política no país e afirmou que o ambiente de confronto tem dificultado o diálogo e a construção de soluções para problemas concretos da população. Segundo ele, a radicalização compromete o funcionamento das instituições e afeta diretamente a vida dos cidadãos.

— A polarização também alimenta um ambiente de tensão permanente, no qual o debate público se transforma em uma espécie de guerra de torcida, em que o diálogo racional dá lugar à disputa emocional de narrativas. Neste cenário, não há espaço para escuta, apenas para confronto. Esse clima não fica restrito à política. Ele invade as relações pessoais, divide famílias, rompe amizades e cria conflito dentro dos lares, entre pessoas que antes conviviam com respeito. A política que deveria unir em torno de soluções, criar pontes, passa a afastar e dividir as pessoas — disse.

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