Girão cobra apuração de denúncias sobre uso de recursos públicos no Ceará

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (30), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) pediu a apuração de denúncia divulgada pela revista Veja sobre suposto uso irregular de recursos públicos e possíveis ilícitos eleitorais no Ceará.

Segundo o parlamentar, a reportagem apontou, citando investigação da Polícia Federal, um esquema envolvendo emendas parlamentares. As movimentações financeiras poderiam chegar a R$ 800 milhões, com possível impacto em pelo menos 50 campanhas municipais no Ceará.

—Com base na reportagem, os diálogos analisados indicam que o deputado Júnior Mano mantinha interlocução frequente tanto com o governo federal quanto com o governo do Estado do Ceará, o que, se confirmado, exige esclarecimentos transparentes à sociedade — disse.

Girão citou suspeitas de crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e ilícitos eleitorais. Ressaltou que as investigações devem seguir o devido processo legal, sem julgamento antecipado, defendendo rigor na apuração de eventuais irregularidades.

—Pela gravidade dos fatos, é fundamental que a apuração seja rápida e isenta, doa a quem doer. O povo cearense merece respostas efetivas— declarou.

Girão citou outras investigações em curso no país envolvendo o uso de recursos públicos, como a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

— É importante destacar que o problema não é isolado. O uso indevido de emendas parlamentares tem sido identificado em diferentes estados brasileiros, configurando um desafio nacional.O Brasil não aguenta mais conviver com a corrupção enraizada na política e nas estruturas do Estado — afirmou.