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MP destina R$ 20,4 milhões para áreas atingidas por tornado no Paraná

Chegou ao Congresso a Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 20,4 milhões para recuperar os estragos causados pelo tornado que ati...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
30/03/2026 às 16h08
MP destina R$ 20,4 milhões para áreas atingidas por tornado no Paraná
Valor será usado para recuperação de infraestrutura e empréstimos para reforma e construção - Foto: DER-PR

Chegou ao Congresso a Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 20,4 milhões para recuperar os estragos causados pelo tornado que atingiu municípios do Paraná em novembro de 2025. A MP 1.346/2026 foi publicada na sexta-feira (27) noDiário Oficial da União.

De acordo com o governo, a situação de destruição ainda persiste nos municípios paranaenses de Guarapuava, Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu. A liberação do crédito deve atenuar os prejuízos das famílias de projetos de assentamento localizados nessas cidades.

O valor será aberto em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e de operações de crédito. As ações citadas pelo governo na justificativa da medida estão:

  • Reconstrução de 8 barracões comunitários, no total de R$ 4 milhões;
  • Operações de crédito para reforma de 191 casas, no total de R$ 9,5 milhões;
  • Operações de crédito para construção de dez casas, no total de R$ 975 mil;
  • Operações de crédito para recuperação produtiva de 251 famílias assentadas atingidas, Fomento Mulher, Fomento Jovem e Fomento Recuperação Ambiental, no total de R$ 5,9 milhões.

Ainda segundo o governo, a imprevisibilidade dos eventos climáticos faz com que não seja necessária a previsão dos recursos no Orçamento, motivo que justifica o crédito extraordinário.

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