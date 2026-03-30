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CIGRES realiza assembleia geral para prestação de contas e doação de patrimônio a municípios

Gestores aprovam repasse de veículos e equipamentos em reunião na sede de Seberi

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: LA +
30/03/2026 às 15h41
CIGRES realiza assembleia geral para prestação de contas e doação de patrimônio a municípios
Foto: Divulgação CIGRES

O Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (CIGRES) promoveu, na tarde da última sexta-feira, 27, sua assembleia geral ordinária com a participação de prefeitos e representantes das cidades consorciadas. Realizado na sede da entidade, localizada às margens da BR-386 em Seberi, o encontro teve como um dos pontos centrais a aprovação unânime da prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2025.

Além do balanço contábil, os gestores validaram um projeto de resolução que autoriza a doação definitiva de veículos e equipamentos eletrônicos às prefeituras, bens que anteriormente estavam ce didos sob regime de comodato.

Consórcio discute captação de recursos para núcleo de pavimentação asfáltica

Durante a reunião, a diretoria do CIGRES também apresentou atualizações sobre o projeto de implantação de um núcleo regional de produção de pavimentação asfáltica. O debate focou nas estratégias de captação de recursos necessários para consolidar a iniciativa, que visa reduzir custos de infraestrutura para os municípios integrantes.

O presidente do consórcio e prefeito de Novo Tiradentes, Luiz Carlos Benedette, classificou a assembleia como produtiva, destacando a agilidade na deliberação das pautas e reforçando a importância da união regional para a manutenção de políticas de sustentabilidade e desenvolvimento no norte do estado.

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