Fogo em plantação de soja mobiliza bombeiros no interior de Três Passos

Um incêndio em área agrícola foi registrado na tarde de sábado, 28 de março de 2026, no interior de Três Passos, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

O chamado ocorreu por volta das 15h20, na localidade de Alto Herval Novo, onde o fogo atingiu aproximadamente cinco hectares de uma lavoura de soja.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a situação parcialmente controlada pelo proprietário, com apoio de moradores da região. Para impedir o avanço das chamas, foram utilizados tratores na abertura de aceiros, criando barreiras para proteger áreas vizinhas.

A equipe atuou no combate aos focos ainda ativos, utilizando cerca de 500 litros de água até a completa extinção do incêndio.

Apesar dos prejuízos na produção, não houve registro de pessoas feridas.

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