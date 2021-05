Lojas do RS venderão R$ 125 milhões para o Dia dos Namorados, projeta entidade

O Dia dos Namorados deve movimentar R$ 125,35 milhões em vendas no Rio Grande do Sul.Se o valor se confirmar, será um crescimento de 10% sobre o faturamento do ano passado.Ainda assim, não retoma o patamar anterior à pandemia. Em 2019, a CNC apontou vendas de R$ 146,7 milhões para o Dia dos Namorados no varejo gaúcho. Para a entidade, a data é a sétima no ranking anual de maior impacto para o lojista.

Ainda conforme a CNC, 65% das vendas ocorrerão no segmento de vestuário e calçados, o que é uma boa notícia, já que essas lojas estão entre as que mais sofreram com as restrições da pandemia. Os demais presentes, por ordem, devem ser utilidade domésticas e eletroeletrônicos (17%); comprados em supermercados (13%); e farmácias, perfumaria e cosméticos (11%).

Regionalmente, São Paulo (R$ 545,0 milhões), Minas Gerais (R$ 177,6 milhões), Rio de Janeiro (R$ 150,4 milhões) e Rio Grande do Sul (R$ 125,3 milhões) responderão por mais da metade (55%) da movimentação financeira nacional com a data.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.