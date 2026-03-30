Incêndio atinge casa no centro de Três Passos e mobiliza equipes de emergência

Um incêndio em uma residência foi registrado na noite de domingo (29), por volta das 22h40, na Avenida Santos Dumont, área central de Três Passos.

Quando chegaram ao endereço, os bombeiros verificaram que o fogo se concentrava na parte dos fundos do imóvel, atingindo uma área coberta e avançando pelo forro do telhado. Para conter as chamas, foram utilizadas duas linhas de mangueiras de maior diâmetro e outras duas de menor calibre.

O combate começou pela parte traseira da construção, enquanto outra equipe acessou o telhado com o auxílio de escada, atuando por cima da estrutura. Como a casa possuía laje, foi necessário retirar telhas de fibrocimento para alcançar focos que se espalhavam pela madeira do telhado.

Após a extinção completa do incêndio, os profissionais realizaram a verificação do local. Foi constatado que o imóvel estava desocupado, sem móveis ou pertences. Informações de moradores vizinhos indicam que um casal em situação de coleta de recicláveis utilizava o espaço nos fundos e teria feito um fogo ao ar livre para preparo de alimentos, o que pode ter dado origem às chamas.

O dono da residência não foi encontrado durante o atendimento, não sendo possível sua identificação até o momento. Não houve registro de feridos.

Uma equipe da Brigada Militar também acompanhou a ocorrência, auxiliando na organização do trânsito nas proximidades.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp